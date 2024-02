Horóscopo semanal del 12 al 19 de febrero

Esta semana en tu revista TVNotas te traemos los horóscopos. Suscríbete a la edición digital y checa los horóscopos antes que nadie.

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO Llega un momento muy creativo laboralmente. La flexibilidad y tu poder de adaptación serán la clave de tu éxito y buen karma. Trata a todos con dulzura. De otra manera se irán y tendrás que empezar de nuevo a buscar tu tribu. En el amor, si ya tienes pareja, sentirás que le perteneces y querrás ser mejor persona para él o ella. Vienen gastos fuertes, pero te harás de un bien raíz o te cambias de casa. Maduras y les das paso a la prosperidad. Karla Ruiz

ARIES

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Los asuntos familiares llegarán a un punto álgido que te obligará a hacer algo al respecto. Laboralmente puede haber retrasos molestos, pero no conviene moverse de ahí por ahora, hasta que tengas algo mucho mejor, que no tardará en llegar en la primavera. En el amor, algo cambió, lo ves con nuevos ojos, como si se tratara de alguien nuevo y romántico, hay sensualidad. La metafísica entra a tu vida y será un cambio muy favorable.

CÁNCER

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Las responsabilidades familiares te tendrán tenso y cansado, con ganas de irte al mar o lejos donde nadie te fiscalice, pero no te será posible. Tu vida ha cambiado por completo, quizá no te guste ahora, pero le irás tomando sabor a la tranquilidad en lugar de la adrenalina. En el amor, no estará fácil la comunicación, te tocará ceder y comprender. Será un gran aprendizaje que te hará mejor persona. Urge tomar decisiones drásticas y definir tu futuro.

LIBRA

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Llegó la hora de la verdad para ti. Tendrás que enfrentarte con tus mayores miedos, vivir esa circunstancia para darte cuenta de que sí puedes, que desde hace mucho no te hace falta nadie. En el amor, puede haber alejamientos y palabras a medias. Trata de empoderarte y no sentirte menos. Lucirás muy hermoso y todos lo notarán. Llega mayor abundancia, gracias a que decides mostrarle al mundo tus talentos y creatividad.

CAPRICORNIO

DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Hay que volver a los inicios de tu carrera. Al primer impulso que tuviste de adolescente cuando tenías sueños de grandeza y creatividad. En algún lugar se desvió tu fuerza y tu enfoque, pero este año te toca volver a destacar. Llegan proposiciones laborales muy interesantes y productivas que serán tu sustento económico por varios años. En el amor, di lo que sientes o hazle sentir a esa personita que te mueve el piso. Serás correspondido y amado.

Robbie Williams es ACUARIO. Nació 13 de febrero

Fan de Robbie Williams fallece en un concierto / Instagram

TAURO

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Cuidado con los que te piden dinero porque no te lo van a pagar, o bien, se les va a hacer costumbre. Tendrás que ser muy firme a la hora de negociar, porque se pondrán codos con el dinero tus interlocutores o jefes. Cuida tu salud, tomando las vitaminas necesarias. Date tiempo para asistir a meditación o cursos espirituales donde puedas expandir tus alas y espacios de relajación. Hay suerte con niños o personas jóvenes. No te alejes de los demás, nadie está contra ti.

LEO

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Puedes meterte en líos por omisiones y cosas que dejaste de decir. Mejor di o comunica a tiempo, para no entrar en conflictos. Te conviene hacer un guardadito, una cuenta bancaria que nadie más sepa, o bien, tu escondite abajo del colchón. Lo vas a necesitar a mediano plazo. En el amor, puede que, aunque estés muy enamorado, hayas perdido frescura o individualidad, te urge que la retomes. El té de manzanilla con miel al despertarte y antes de dormir, te sanará.

ESCORPIÓN

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Estás en un momento muy vulnerable. Te urge comprenderlo y abrirte a recibir ayuda. Ya sea de tu ángel guardián, amigos que te quieren, conocidos, o bien, alguna terapia espiritual que te devuelva la fe o las ganas. Laboralmente la cuesta de enero te tuvo muy tenso, pero a final del mes tendrás noticias muy satisfactorias de lo que será tu proyecto estelar de este año. Encuentras los doctores, medicinas y remedios perfectos para tus malestares. Te reconcilias con un amigo.

Gloria Trevi es ACUARIO. Nació el 15 de febrero.

Gloria Trevi conquistó al públic de Chile, Perú, Bogota y Venezuela. / Cortesía de Gloria Trevi

GEMINIS

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Se empieza a mover el mundo económico otra vez. La cuesta de enero estuvo pesada. Entrarás en aclaraciones y acuerdos nada fáciles, es mejor ceder a quedar enemistado con alguien a nivel laboral. Los proyectos futuros los harás por cuenta propia, es la mejor opción. Por ahora no tomes partido por nadie ni por nada, maneja bajo perfil, es lo que más conviene. Llega alguien a tu vida con romanticismo. Tendrás que ir al dentista. Ten cuidado con lo que comes.

VIRGO

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Vienen pruebas fuertes de adaptación y flexibilidad. Tendrás que tener la mente muy abierta para aprender muchas cosas como van llegando, sin juzgar por las apariencias. Una nueva afición o área laboral llega hasta tu misma casa, lo que te hará muy feliz y traerá abundancia. En el amor, hace falta que te plantes más con tu pareja, que seas tú mismo sin miedo ni máscaras, siempre considerado y tierno. Es hora de que dejes entrar la espiritualidad a tu vida.

SAGITARIO

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Has hecho berrinches fuertes porque tus ayudantes y otras personas no han cumplido con su parte, justo cuando tu salud no está en su mejor momento. Date tu lugar. No hagas más de lo que puedes. Que ruede el mundo, pero cuídate al máximo. Vuelve a tus lecturas y a tu música inspiradora. La terapia de color será muy satisfactoria, sobre todo un foco rojo en la noche para dormir. Está por regresar la buena racha laboral con abundancia plena.

PISCIS

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Estás en un momento de suspensión de tus emociones y sentimientos. Tu corazón está adormecido, sacudido y pasmado. Permitirás que pasen los días y que la vida te indique por dónde y qué es lo mejor. Lo único que sabes es que quieres mejorar la economía. En el amor, si te alejaste de alguien, no hay regreso a la vista. Si encontraste a tu alma gemela, andará muy demandante contigo. La alegría será el ingrediente indispensable para cambiar de rumbo.