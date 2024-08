Horóscopo semanal del 13 al 19 de agosto, ¡todos los signos!

¡El futuro de TODOS LOS SIGNOS está aquí! Estamos en el periodo de Leo (del 24 de julio al 23 de agosto). Los Leo son valientes. Tienen el valor de luchar por lo que quieren con gran creatividad. Las personas nacidas bajo este signo son muy teatrales y extrovertidas. Su lealtad es divina. Jamás traicionarían a su gente. No son perfectas, su ego les traiciona y la pereza les sigue a veces.

LEO

(24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Leo / Canva

Los procesos laborales, pagos, transacciones y contratos están un poco lentos. Solo hay que esperar los tiempos burocráticos. Tu energía y creatividad están en un excelente momento, aportarás grandes ideas a

tus colegas y empresa. Te lo reconocerán y en un futuro cercano podrás aspirar a mejor puesto y salario. Tomarás decisiones drásticas respecto a tu pareja actual, ya sea que te cases o decidas separarte por otro amor.

ARIES

(21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Aries / Canva

Hay excelentes aspectos astrológicos para ti. Se verán reflejados en tu carrera y proyectos actuales. Desaparecen de tu vida algunas personas tóxicas de tu oficina. Avanzarás a tus anchas. Decidirás imprimir toques espirituales y holísticos a tus servicios con excelentes resultados. Capturaste la atención de alguien a quien le gustas muchísimo. Ve con pies de plomo porque es de tu entorno laboral.

TAURO

(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tauro / Canva

Resuelves con maestría tu economía, disminuyendo gastos, rentando quizá parte de tu propiedad y administrándote con mesura. Los astros te traen buenas noticias y en breve te llegarán excelentes propuestas de trabajo que te darán el monto que precisas ahora. Aprendes a relacionarte con los demás desde una perspectiva más sana y menos conflictiva. Si estás soltero, llega una aventura con sabor a chocolate, aunque será pasajera lo gozarás.

GÉMINIS

(22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Géminis / Canva

Tu mente entra en un periodo práctico y tomarás decisiones drásticas y precisas. Justo lo que se requiere en este momento tan importante de tu vida. Hay reparaciones y arreglos en el hogar y lugar de trabajo, para cobrar mejor tus servicios y sacarle más partido a tus bienes. Ayudarás a algunos amigos que pasan por momentos delicados y sensibles. ¡Bien por ti! Tu pareja se pondrá celosa de alguien y le moverá a reconquistarte con detalles y pasión.

CÁNCER

(22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Cáncer / Canva

Entras en franca actividad como hace mucho no lo hacías. Tu mente y tus ganas están enfocadas en encontrar el mejor nicho laboral posible que se adecúe a tus necesidades sin esclavizarte tanto. Últimamente no tomaste las mejores decisiones y seguramente hasta perdiste algo de dinero. No des pasos en falso y asegúrate de cada uno de los detalles antes de actuar. Tu corazón vuelve a latir por alguien, y será recíproco. Eso traerá alegría a tu corazón.

VIRGO

(24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Virgo / Canva

Justo ahora que estabas distraído y no pensabas en tu situación laboral, surge una gran oportunidad de expansión y mejor puesto. Seguramente en una nueva empresa. No entrarás de inmediato porque otros compromisos previos te ocupan, así como un viaje pagado. Hay diversión con los amigos y parientes. Entra en tu panorama un amorcito loco y apasionado, quien es tu amigo y se vuelve tu novio. Quizá llega a ser hasta pareja formal.

LIBRA

(24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

Libra / Canva

Tu humor no es el mejor en este momento por los roces y falta de comunicación con las personas de quienes depende tu trabajo. Necesitarás doble paciencia para repetir las cosas mil veces con amabilidad y cordialidad. ¡Te conviene hacerlo! No te quejes ni generes polémica o te echarás enemigos encima que obstaculizarían tu desempeño. Averigua remedios caseros y holísticos para tus padecimientos, no lo soluciones todo con pastillas. Llegan amigos fieles y divertidos.

ESCORPIÓN

(24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpión / Canva

Por alguna razón kármica te toca reparar, zurcir y remediar lo que otros echaron a perder o hicieron mal. Haciéndolo, nivelarás la balanza y crearás bonos positivos para el siguiente ciclo, que sucederá en diciembre de este año. Cerrarás estupendamente 2024 aunque decidirás que quieres una vida más pacífica y menos ajetreada. Confía en tus talentos. Éstos evolucionarán a la medida de tus necesidades y edad. Siempre encontrarás la manera de reinventarte. Recobras la pasión.

SAGITARIO

(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitario / Canva

Sigue muy de cerca tus proyectos que se realizan en este momento. No delegues todo y sé minucioso. Te has vuelto a distraer de tus quehaceres y picas aquí y allá dispersándose la energía. Tu familia y allegados sienten que los están dejando en segundo plano. Tu mundo amoroso ha tomado vuelo y seguramente te encuentras en una especie de luna de miel. Has encontrado a tu alma gemela o estás a punto de conocerla. Cuida tu dieta y salud.

CAPRICORNIO

(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Capricornio / Canva

Quizá tomaste más responsabilidades creyendo que aumentarían tus ingresos. Conocerás gente importante para tu carrera, pero el costo es muy alto y tu salud no es la mejor, por cansancio y presión constantes. Lo más inteligente será quedarte con lo que te proporcione economía y no te esclavice demasiado. No te es fácil encontrar el equipo laboral o proveedores competentes. Buscarás a tus amigos de antaño con quienes puedes ser tú mismo.

ACUARIO

(21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

Acuario / Canva

¡Llegó la hora de la verdad! La vida y tus maestros espirituales cierran las puertas de lo que no quieren para ti, para empujarte a que tomes decisiones drásticas, con valentía, arrojo y audacia. No es momento de echarte para atrás. Que no te importe lo que digan los demás o tu edad o circunstancia. Tienes las herramientas, dones y aptitudes para vivir muy a gusto, en paz y llevar a cabo con éxito tu carrera o quehacer profesional. Destápate los oídos con un especialista.

PISCIS

(20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscis / Canva

Harás una limpieza profunda en tu hogar. ¡Sacarás tantas cosas que estaban en cajas o archivadas que ya no usas o no te sirven! Eso ayudará a que la energía se renueve para que lo nuevo llegue y entre a tu vida. Estás muy ilusionado con algo. Ya sea un amor, un nuevo proyecto laboral o una filosofía de vida que se acomoda más a tu realidad actual. Te comprometerás con tu salud, belleza física y de alma. Estás en plena revolución interna. Gozarás de un buen amor.

