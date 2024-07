¡Te tenemos el horóscopo semanal para todos los signos! Continua la temporada de cáncer, las personas nacidas bajo este signo son soñadoras e imaginativas, creativas y artísticas. Altruistas y consejeras. A veces inestables emocionalmente. Dependen mucho de quienes los aman. Mantienen nostalgia y melancolía implícita en sus relaciones. Logran lo que se proponen. Carismáticos. Buenos amantes. Sensuales.

Horóscopo semanal del 16 al 22 de julio, ¡todos los signos!

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Aries / Canva

Dejarás ciertas actividades o zonas laborales que te quitan tiempo y energía, para darle mayor atención a lo que sí funciona. Harás cita con el médico para checar tus niveles de glucosa, colesterol y la densitometría de tus huesos. ¡Importante! Tus esfuerzos empiezan a dar sus frutos jugosos. Será un alivio para tu alma. Que no te de flojera empezar a coquetear con ese alguien con quien hay atracción. Vale la pena.

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Tauro / Canva

Tratas de volver a tu centro. Ubicarte en tu presente en la nueva oportunidad que te da la vida. Todo se acomodará en su lugar. Venus, tu planeta regente, está en Leo, ayudándote a recuperar tu poder y autoestima. Mejora tu vida amorosa, pero muestra interés y sé detallista. No esperes que el otro haga todo el trabajo de seducción. No sacrifiques tu futuro por las malas experiencias de tu pasado. Llegan nuevos proyectos y trabajo. Mejora tu economía.

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Géminis / Canva

Estás en una etapa de crecimiento máximo. No dejarás que nada ni nadie te pare. Resurgirás luego de una etapa de piedras en el camino, desilusiones, proyectos fallidos y sentimientos de soledad. Viene una subida rápida con abundancia económica incluida. Sentirás como si te quitaran una tapa pesada y todo empieza a moverse a partir de ahora. Lo que no te resultó a la primera, ahora sí lo hará. Avanza la relación amorosa al siguiente nivel.

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Cáncer / Canva

Has tenido desilusiones y gente que no da lo que promete o quiere aprovecharse de ti ¡No lo permitas! No hacen falta dramas, pero sí defender lo que es tuyo.Vienen cambios sorprendentes a tu vida. Tómalos. Viajes, cambios de ciudad o casa. El universo te pondrá en el lugar perfecto para desarrollarte, subir de nivel o vivir lleno de bendiciones y tranquilidad. El amor no faltará en tu vida, ya sea que estés con tu alma gemela o bien, alguien que está por llegar.

Cáncer signo zodiacal / Canva

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Leo / Canva

Estás en pleno renacimiento. Dejas atrás todos los obstáculos que parecían no tener fin. Los demás confiarán en lo que digas y convencerás de tus planes hasta al más rudo. Tu buen humor y simpatía te devuelven el magnetismo perdido y logras cosas que jamás imaginaste. Estarás rodeado de personas que quieren estar contigo y apoyarte. Cambia tu forma de ver la vida. ¡Adiós al pesimismo y a la mala suerte! Estás bendecido.

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Virgo / Canva

Estás hogareño, familiar y protector con los tuyos. Intenta mantenerte alejado de las personas tóxicas, aunque a veces sean de tu misma familia. Sentirás la necesidad de despertar del letargo y ponerte las pilas para crear negocios jugosos que construyan un patrimonio seguro para el futuro. Es el momento perfecto para llevarlo a cabo. Regresan amores del pasado, pero no conviene dejarlos entrar, ya que está por llegar el amor verdadero y perdurable.

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Libra / Canva

Estás más que decidido a cambiar todo lo que no está funcionando. Estás animoso y energético, con ganas de reanimar tu vida social y emocional. Estás preocupado por algo que consideras una injusticia. Busca el momento y el tono perfecto para exponer tus puntos y llegarás a un acuerdo ¡No te enfurezcas! Si lo que intentas laboralmente no sucede, suéltalo. Algo mejor está por llegar este mes. Llega excelente pretendiente a través de un chat.

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Escorpión / Canva

Te metiste en proyectos que son jugosos para la economía, pero con un grado de complicación alto, desgaste físico y muchas prisas. Lo sacarás adelante como siempre, pero tu desgaste y salud pueden verse comprometidos. Reevaluarás tus creencias. Querrás viajar más y darte buena vida. Entrarás al mundo de las inversiones con toda cautela y cuidado. Hay composturas en el hogar y una sensación rara con la pareja, que trae cara de pocos amigos.

Pixabay

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Sagitario / Canva

Lo que más quieres es estar bien contigo mismo y paz mental. Laboralmente sigues en una transición, pero toma forma el nuevo rumbo a seguir. Prepárate porque llegan excelentes proyectos que tomarán mucho de tu tiempo, pero te ayudarán a aterrizar porque ahora vuelas alto. Gastas mucho, pero empieza a llegar la buena economía. Logras una pareja estable, sobre todo si ya encontraste a tu alma gemela. La relación pasa al siguiente nivel.

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Aparentas que todo va bien, pero por dentro estás muy decepcionado de personas que te hirieron verbalmente

o que intentan sacarte dinero de alguna forma. Quizá tienes demasiadas puertas abiertas y te repartes en mil partes y no todos valen la pena. Conviene definir y priorizar, delegar y cerrar los ciclos con lo que solo te desgasta y consume. A veces menos, es más. Con la pareja vas bien pero sientes que no acabas de tener la cercanía necesaria.

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Acuario / Canva

Estás por dar pasos y decisiones muy drásticas. Si llevas tiempo pensándolo y preparándolo, todo saldrá de maravilla y vivirás cómodamente como lo has deseado. Si simplemente estás “sobreviviendo” sin rumbo fijo, viviendo al día, puede que la vida te haga tocar fondo para que resurjas. Sé aterrizado, organiza tus días y éntrale al trabajo en serio. Habrá manos amigas que te ayuden, pero no te prestarán dinero fácilmente.

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Piscis / Canva

Has tenido muchos cambios, sobre todo internamente. Ahora eres mejor persona. Tuviste que salir de tu zona de confort para inyectar economía a tus arcas, conociendo a nuevas personas y filosofías de vida diferentes que te permitirán ampliar tus horizontes. Pondrás en marcha esos proyectos que habían quedado inconclusos. En el amor, te darás cuenta de que lo que realmente necesitas no tiene nada que ver con tus relaciones pasadas. Al fin llega alguien para ti.

