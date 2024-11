Te presentamos el horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre de 2024 para todos los signos. ¡Continúa leyendo!

¿Cómo son los Sagitario?

Hemos entrado al ciclo de Sagitario. A los ‘Sagitario’ los caracterizan los viajes largosm la filosofía, las leyes, la religión, los altos cargos eclesiásticos, la profecía, la mente abstracta, las aventuras, el comercio con el extranjero, la navegación intercontinental, la vida al aire libre, las carreras de caballos, la velocidad, las apuestas, los sabios, los estudios superiores y la independencia.

Horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre de 2024 ¡todos los signos!

Aries, horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre

21 de marzo al 20 de abril

Aries / Canva

Te puede interesar: Cómo tener un abdomen plano con estos tres ejercicios eficaces ¡déjate guiar por Carmen Baqué!

Situaciones del pasado respecto a la familia emergen para ser enfrentadas y sanadas. Cuidado con lo que firmas o pactas en estos días. Conviene que tu abogado especialista en el tema revise el documento antes de aceptar. Marte, tu regente, te dota de toda la fuerza, energía y fortaleza para superar los retos que tienes por delante. Las relaciones amorosas no son fáciles, pero lograrás desenredar los nudos y gozar momentos inolvidables.

Tauro, horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre

21 de abril al 21 de mayo

Tauro / Canva

Recuerdas fuertemente a tu familia y a los que ya no están en este mundo. Hazlo sin melancolía y con agradecimiento, porque es por ellos que estás aquí en el planeta evolucionando. Recibes críticas, ya sea de un familiar o alguien a quien aprecias o bien, de un jefe o competidor y te hace dudar de tus talentos. Es hora de reinventarte a partir de ti mismo, como cuando actualizas tu celular o computadora. Suelta la carga pesada del pasado.

Géminis, horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre

22 de mayo al 21 de junio

Géminis / Canva

No te puedes perder: Veganismo vs. comer alimentos de origen animal: pros y contras

Aprende el arte de negociar con jefes, compañeros y competidores. Maneja la inteligencia emocional sin salirte de tu centro y sin ceder. Ante todo, mantén tus ideales, merecimiento de sueldo y prestaciones. Atrévete a ser cursi, meloso y amoroso. Vale la pena ahora que tu pareja o enamorado te muestra sus sentimientos. Abre el corazón. No te arrepentirás. Aunque la oposición de Plutón y Marte traigan contratiempos y demoras, saldrás victorioso.

Cáncer, horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre

22 de junio al 23 de julio

Cáncer / Canva

Sentirás que ganas terreno en asuntos laborales. Se incrementa ligeramente tu economía. Vas por buen camino. El año que entra, en marzo, volarás hacia otro puerto, ya sea cambio de trabajo, oficina o lugar de residencia. Venus te regala momentos de pasión, amor verdadero y calidez humana, después de una larga temporada en la que te sentiste solo e incomprendido. Vuelve tu espiritualidad y conexión divina.

Leo, horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre

24 de julio al 23 de agosto

Leo / Canva

Sabes que no te queda de otra que reorganizarte, reinventarte y adecuarte a la modernidad del presente para colocarte en una posición cómoda en la que afrontes los retos. Dormir bien y a tus horas será imprescindible. Busca remedios naturales y tés de diez hierbas dormilonas. Ten la seguridad de que no caerás en desgracia ni te quedarás sin dinero. Pero sí habrá que moverse de lugar o forma de vida antes de lo que imaginas.

Virgo, horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre

24 de agosto al 23 de septiembre

Virgo / Canva

Puede que se te cargue la mano en el trabajo y tus jefes quieran sacarte jugo todo el mes. Ya los conoces y te la sabes de memoria, así que podrás sortearlos y darte tus escapadas. Prosperará el negocio casual que acabas de inaugurar. Sé consistente, constante y perseverante. ¿Conociste a alguien que te encanta, pero se siente parido por Zeus y hay estira y afloja? Poco a poco irá soltando su postura altanera y caerá en tus brazos. No te des por vencido.

Libra, horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre

24 de septiembre al 23 de octubre

Libra / Canva

Lee: El Yoga: beneficios que aporta a tu día a día

Te han llegado retos que vienen atrasados porque no habías podido solucionar ni encontrar la salida. Habrá que buscar nuevos enfoques, darle la vuelta de tuerca con imaginación, voluntad y apertura al nuevo orden mundial que ya llegó. Suelta la culpa y la obstinación. Sé flexible para no perder querencias y la cercanía de los que hoy te apoyan. Los vas a necesitar. Dedícale más tiempo a tu creatividad porque ahí está la clave del éxito.

Escorpión, horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre

24 de octubre al 22 de noviembre

Escorpión / Canva

Fue todo un reto el último proyecto o jornada laboral, tanto por el cúmulo de trabajo como la falta de cooperación de tu equipo. Aunque has puesto tu mejor esfuerzo, tampoco dejes ahí el hígado y las entrañas. Salva lo que se pueda y lo que no, no es tu culpa sino mala organización de la empresa. Rehúsa a toda costa este tipo de proyectos en el futuro. No valen la pena. Vienen para ti cosas mejores y exitosas el año que entra. Descansa y disfruta todo lo que puedas.

Sagitario, horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre

23 de noviembre al 21 de diciembre

Sagitario / Canva

Tu pareja es práctica y te da buenos consejos. Es menos impulsiva que tú. Sé minucioso en tu trabajo y cuida los detalles. No quieras buscar atajos o negocios raros de especulación en inversiones, porque perderías tu dinero. Quizá lo más sabio sea regresar al plan inicial de tu carrera y volver a arrancar. Llegan buenos proyectos para los que tendrás que ser muy organizado, puntual y centrado. Te faltan colaboradores especialistas para lograr lo que te propones.

Capricornio, horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre

22 de diciembre al 20 de enero

Capricornio / Canva

Te has ocupado de tu salud, dieta, beber agua alcalina con minerales, comer más verdura y fruta de la estación. Se nota la mejoría en tu semblante. Tendrás que ser firme para reclamar lo que es tuyo. Lo que te has ganado por derecho con trabajo y esfuerzo ¡bien lo vales! Hazlo sin falsa modestia. Te propondrán trabajos y negocios que pueden ser pompas de jabón. Averigua bien antes de aceptar. Tu pareja se vuelve a enamorar de ti con fuerza.

Acuario, horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre

21 de enero al 19 de febrero

Acuario / Canva

acuario

Aprendes a invertir tu dinero con mayor rendimiento. Asegúrate de asesorarte con expertos. También estás reorganizándote y estructurando de mejor forma tu trabajo, lo que producirá mayores ganancias. Asegúrate de que todos tus tratos comerciales, conversaciones y negociaciones sean en un marco de profesionalismo y no de camaradería. Muchos te observan y te están probando. Varios pretendientes rondan tu cercanía.

Piscis, horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre

20 de febrero al 20 de marzo

Piscis / Canva

En el trabajo las cosas van lentas, pero con proyectos que valen la pena. Diciembre será de mejoría y oportunidades. Llegan amistades nuevas. Déjalas entrar, fomenta y cultiva esas relaciones, porque te acompañarán por los próximos años. El amor y el romanticismo entran con fuerza a tu vida. Comprométete a fondo. Ama y déjate amar con toda la pasión de la que es capaz tu corazón. Ten paciencia y no te precipites en tomar decisiones. No te faltará abundancia.

Para más notas sobre bienestar, estilo de vida y tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! y búscanos en tu plataforma favorita de pódcast.