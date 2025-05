Horóscopo semanal del 20 al 26 de mayo de 2025 ¡Todos los signos!

¡Empezamos el ciclo de Géminis! Las personas nacidas bajo el signo de Géminis son personas duales, versátiles. Con facilidad de adaptación. Suelen ser comunicativos, inteligentes y curiosos.

También son inquietos. Buscan la diversión y la aventura. Disfrutan lo extraordinario y novedoso. Tienen el egoísmo y la imaginación de la infancia.

ARIES del 20 de mayo al 26 de mayo, horóscopo semanal

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Saturno entra en tu signo. Puede que vengan pruebas, el finiquito y cierre de los asuntos pendientes, la comprobación de si realmente ese negocio sucederá o solo te hacen perder el tiempo.

Descubrirás los motivos secretos de tu pareja y tomarás decisiones drásticas. Si te echan la culpa de algo que no hiciste, no te sentirás mal por ello. Conectarás con Dios y seres espirituales que te mostrarán el camino correcto.

TAURO del 20 de mayo al 26 de mayo, horóscopo semanal

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Se abren las puertas de la abundancia. Logras el trabajo o el negocio que te brindará grandes ingresos, contratos afortunados y relaciones beneficiosas y honestas.

Te recuperas de alguna decepción o dolor por una pérdida significativa. Tómate el tiempo para sanar. Si estás en una relación tóxica o dudosa, sentirás que hay mentiras y dobles intenciones. Si estás con tu alma gemela, cruzarán las dificultades y se unirán.

GÉMINIS del 20 de mayo al 26 de mayo, horóscopo semanal

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

No te desesperes. No vas para atrás, aunque así lo parezca. Modera tus emociones y sentimientos. Calma tu mente. Aprende a meditar.

Sé tu mejor amigo para no empeorar las cosas.

Comprende que estás en plena transición y que vienen cosas maravillosas, si te centras. Llegan excelentes ofertas laborales. Haz rituales para recibir lo que quieres. Hay romance en puerta.

CÁNCER del 20 de mayo al 26 de mayo, horóscopo semanal

22 de junio al 23 de julio

Te darás cuenta de que cargas un peso innecesario, ya sea porque ayudas a otros y cedes tu poder, o retrasas tu progreso y expansión. Si sientes un vacío, es porque te buscas a ti mismo. Se te recomienda hacer meditaciones guiadas para subir tu vibración, en lugar de llenar tu vida y espacio con cosas o personas que solo te hacen ruido.

Muestra tu trabajo y dones, en lugar de solo esperar milagros. Promuévete.

LEO del 20 de mayo al 26 de mayo, horóscopo semanal

24 de julio al 23 de agosto

Hubo retrasos y cambios de planes, pero esta semana retomarás tus proyectos para llevarlos a cabo en tiempo y forma. Sé muy sincero contigo, porque quizá ya no quieres seguir por el mismo rumbo laboral o en tu vida personal. Ahora tu esencia desea situaciones muy diferentes. Entra en esos nuevos horizontes, que van más de acuerdo con tu personalidad y necesidades actuales. Tu pareja te ayudará económicamente.

VIRGO del 20 de mayo al 26 de mayo, horóscopo semanal

24 de agosto al 23 de septiembre

No comprometas tus emociones para quedar bien con otros. Haz contacto con tu alma, con tu

ser, con tus verdaderos deseos y necesidades para llenar tu corazón de gozo. Llega un nuevo

trabajo con una subida de nivel económico y gran estabilidad, que tanta falta te hace. Tus

gastos han aumentado, pero vienen bendiciones y logras abundancia. El amor de tu vida (que está por llegar o ya lo tienes), te brindará seguridad financiera.

LIBRA del 20 de mayo al 26 de mayo, horóscopo semanal

24 de septiembre al 23 de octubre

Las semillas que has plantado, tanto en lo laboral como en lo emocional, social y amoroso, florecen con gran intensidad y rapidez. Prepárate, porque

llega un nuevo panorama, siempre y cuando te integres al mundo. Muestra tus aptitudes y dones. Brilla sin culpa ni miedo, porque te lo mereces y te lo has ganado. Llega reconocimiento y esplendor. Están por suceder milagros. Te urge tomar sol y más agua solar con sal marina.

ESCORPIÓN del 20 de mayo al 26 de mayo, horóscopo semanal

24 de octubre al 22 de noviembre

Estás en un excelente momento laboral creativo,

con buenos resultados, aunque tendrás que enseñar desde el principio a personas de tu equipo y no será fácil. Ten paciencia. Puede que

últimamente hayas estado egoísta con quienes te rodean.

Pedir disculpas puede liberarte y evitar alejamientos. Querrás asesorarte con algún experto sobre la economía mundial y tomarás sabias decisiones. En el amor, hay subidas y bajadas.

SAGITARIO del 20 de mayo al 26 de mayo, horóscopo semanal

23 de noviembre al 21 de diciembre

Tu creatividad se interrumpe. Estás desconectado de tu cuerpo y te manejas solo con

la cabeza. Fluye. Siente. Abre tu corazón y confía en tu intuición. Si calmas tu cabeza, llegarán sin esfuerzo las respuestas. Haz meditaciones guiadas para reconectarte contigo mismo, porque de esa manera los raudales económicos empezarán a llegar.

Te diversificarás laboralmente y realizarás 2 tipos de trabajo al mismo tiempo.

CAPRICORNIO del 20 de mayo al 26 de mayo, horóscopo semanal

22 de diciembre AL 20 de enero

Tu pareja estará a ratos muy cercana y otras distante. Esta dinámica se convierte en costumbre. Háblalo antes de que sea tarde. Haces malabares para resolver los pendientes

de todos los días, que no son pocos. A través de terapias espirituales, meditaciones guiadas y reflexiones profundas, soltarás viejos patrones de comportamiento.

Buscarás un abogado, aliado o intermediario que te ayudará a resolver inconvenientes.

ACUARIO del 20 de mayo al 26 de mayo, horóscopo semanal

21 de enero AL 19 de febrero

Te conviene retirarte del mundo para entrar en

tu interior y ampliar la creatividad, la belleza y

la esperanza renovada.

Removerás todos los bloqueos que detenían tu progreso económico, algo que urge resolver. Ten cautela al hablar. No quieras convencer a nadie. No le regales margaritas a los cerdos, porque derrocharías tu suerte y se la darás a alguien que no lo valora. Llegan grandes cambios a tu vida: De casa o ciudad.

PISCIS del 20 de mayo al 26 de mayo, horóscopo semanal

20 de febrero al 20 de marzo

Seguramente tomas un respiro, unas vacaciones con vistas espectaculares y experiencias inolvidables. Ahora querrás estar solo para ordenar tus pensamientos y sentimientos.

Si deseas poner un negocio o cambiar de carrera, es el momento perfecto para hacerlo. Tomarás decisiones drásticas respecto a la pareja.

Marcarás límites claros porque sientes que hay abuso o faltas de respeto. Gastaste mucho y ahora hay que economizar.

