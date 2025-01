Horóscopo semanal del 21 al 27 de enero de 2025, ¡todos los signos!

El sol llego a Acuario, el signo con mayor capacidad de imaginación de toda la rueda zodiacal. Simpático, original y brillante. Independiente, intelectual y humanitario. A veces son inestables, imprecisos, con tendencia a llevar la contraria casi por sistema. A veces son inestables, imprecisos, con tendencia a llevar la contraria casi por sistema. Sinceros e idealistas a prueba de bombas.

ARIES, horóscopo semanal del 21 al 27 de enero

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Ariés, este 21 de enero y el resto de la semana Jalarás energía positiva de la naturaleza para enfocarte en lo bello, positivo y enriquecedor. Tus dones de liderazgo aflorarán. Hay un proyecto o tarea de gran alcance que será tu responsabilidad. Se logrará de maravilla y con éxito. Asegúrate de no sobrecargarte de actividades que no te tocan, es mejor delegar. Hay aventuras satisfactorias y relajadas con los que más amas. Alguien de poder confiará en ti.

TAURO, horóscopo semanal del 21 al 27 de enero

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Tauro, este 21 de enero y el resto de la semana tu comunicación debe ser clara, amorosa y sin juicios, ya que puede haber malentendidos, resentimientos y fricciones. Reaparecen personas que en el pasado te enseñaron mucho. Tu vida social se reanima, así como tus conexiones laborales con un proyecto que te brindará el dinero que precisas de forma fácil y rápida. Logras soltar culpas y reinventarte para tener un excelente 2025.

¡Imperdible! Ritual de Año Nuevo 2025: Abre caminos y aumenta la fertilidad con Roberto Carlo

GÉMINIS, horóscopo semanal del 21 al 27 de enero

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Géminis, este 21 de enero y el resto de la semana si te sentías estancado en alguna situación, todo empieza a desplazarse y se abren las puertas. Muy pronto llega un proyecto relacionado con las comunicaciones. Tu participación será excelente y lograrás estabilidad y mejoras económicas. Este año te sentirás muy orgulloso de ti mismo por los logros que te acompañarán, y lo celebrarás con los tuyos. Hay romance cerca, congeniarás muy bien.

Géminis, horóscopos

CÁNCER, horóscopo semanal del 21 al 27 de enero

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Cáncer, este 21 de enero y el resto de la semana es el momento de dar un paso adelante, tomar decisiones y moverte de lugar. Si lo haces, renaces y te reinventas. Tienes que dejar algo atrás y no será fácil, pero harás espacio para lo nuevo. Toma en cuenta que este 2025 estarás mucho más asertivo que en otros años. Quizá construyas tu propio negocio o encuentres tu trabajo ideal. Sé cauteloso con tu economía, no gastes de más. Celebrarás tener amigos y familiares que te apoyan.

LIBRA, horóscopo semanal del 21 al 27 de enero

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Libra, este 21 de enero y el resto de la semana se abren puertas importantes, trata de no salirte de tu centro y no enojarte con los que amas, los necesitarás. Te pondrás al día en cuentas, archivos y pagos. Eres buen maestro, así que dar clases será una buena opción para ti. Arreglarás tu hogar y sacarás lo que ya no utilizas, así renovarás la energía. Hay reconciliación con familiares o compañeros del trabajo. Un amigo cercano puede confesarte su amor. Mejora la salud, haz ejercicio.

CAPRICORNIO, horóscopo semanal del 21 al 27 de enero

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Capricornio, este 21 de enero y el resto de la semana retomas la pasión por la vida y por tus proyectos creativos. Se acaba tu soledad. Estarás muy bien acompañado, ya sea por un excelente amor, amigos, aliados y compañeros de trabajo. Hay romances correspondidos. Llegan nuevos clientes y socios, serán las personas que menos imaginaste, así que no te dejes llevar por las apariencias. Logras subir tu economía haciendo lo que más te gusta. Mejora tu salud y energía.

Capricornio, horóscopos / Canva

LEO, horóscopo semanal del 21 al 27 de enero

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

leo, este 21 de enero y el resto de la semana recibes un dinero que no esperabas, con el que podrás pagar deudas. Mejora la salud y tendrás buenas noticias si vas al médico. Los nuevos caminos se abren y tendrás muy claro hacia dónde dirigirte. Si buscas nuevo trabajo, lo lograrás, o bien, habrá ascensos en la empresa donde estás. En el amor, hay reconciliación y se fortalecen lazos. Querrás tomar terapia. Recuperas tu poder y certeza en ti mismo.

ESCORPIÓN, horóscopo semanal del 21 al 27 de enero

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Escorpio, este 21 de enero y el resto de la semana perdonarás situaciones del pasado. Busca reconciliación, no tener razón, ¡recuérdalo! Cruzas los obstáculos laborales. Resuelves los nudos que conlleva el proyecto actual en el que trabajas y logras el triunfo. Hay gastos inesperados relacionados con médicos, pero estarás ganando bien y podrás pagar. No es buen momento para cambiar de trabajo. En febrero mejorará la comunicación con la pareja.

Te puede interesar: Dile adiós a las envidias en 2025: Protégete de las energías negativas con un ritual

ACUARIO, horóscopo semanal del 21 al 27 de enero

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Acuario, este 21 de enero y el resto de la semana recobras la confianza en ti mismo, lo que traerá mayor abundancia y posibilidades económicas y laborales. Habrá gente nueva en tu vida, con propuestas excelentes y progreso. Llega una oportunidad de oro que quizá al principio sientas que no es para ti, pero tómala sin dudarlo. Todo lo relacionado con bancos, asuntos legales y demandas saldrá a tu favor. Se asoma un nuevo amor para ti.

Acuario, horóscopos

VIRGO, horóscopo semanal del 21 al 27 de enero

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Virgo, este 21 de enero y el resto de la semana trata de no postergar tus proyectos. Mete tu estrategia en tu agenda y hazlo. Por ahora no habrá posibilidad de nuevo trabajo, ni mejoras de sueldo. Irá lento, pero a partir de febrero todo empieza a mejorar con fuerza. Paga lo que debes y no gastes. Hay un amor que no te convencerá del todo y no prosperará. Necesitarás energía para salir de la melancolía. El segundo semestre del año te irá sensacional. Hazte una limpia.

SAGITARIO, horóscopo semanal del 21 al 27 de enero

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Sagitario, este 21 de enero y el resto de la semana tus maestros espirituales y ángeles te piden que platiques más con ellos y pidas su ayuda. Es verdad que todo ha tomado más tiempo de lo habitual y no tienes nada claro. Será en junio cuando entre júpiter en géminis y encontrarás tu lugar en el mundo con gran éxito. Llega un proyecto que, aunque no es enorme, te dará dinero y retomarás tu poder y certeza en ti. Hay buen amor y compañía. Sé constante y comprometido con tu salud.

Lee: 3 rituales para atraer éxito personal, en tu negocio y en tus estudios en el año

PISCIS, horóscopo semanal del 21 al 27 de enero

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Piscis, este 21 de enero y el resto de la semana escucha a tu intuición, te dará las coordenadas para poner orden y enfoque en tu vida para caminar hacia adelante. Viene una gran oportunidad laboral que te ocupará por varios meses con gran actividad y horarios pesados. La paga será excelente y la experiencia inolvidable. Mejora tu economía. En el amor hay desencuentro, pero pronto aparecerá alguien con quien sientas mariposas. Te urge una desintoxicación.

Para más notas de estilo de vida y exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.