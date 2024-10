Horóscopo semanal del 22 al 28 de octubre de 2024, ¡todos los signos!

Estamos en la temporada de Escorpión, las personas nacidas bajo este signo se destacan por su potencial y energía emocional son únicas en todo el zodiaco. Son extremadamente sensibles, dramáticos, exhibicionista, celoso y pasional. Tienen imaginación e intuición, capacidad para el análisis y fuerza de voluntad. Es profundo, amoroso y protector de los suyos. Exagerado y lleno de vitalidad.

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Aries / Canva

Estás en una renovación total. Tus emociones afloran con gran intensidad, y sientes lo que jamás imaginaste volver a sentir. Se despiertan zonas de ti insospechadas, sensibles, amorosas y sensuales, por la entrada de cierta persona a tu vida que viene a moverte el piso. Laboralmente las cosas van lentas, pero seguras. Sin grandes cambios. Cuidado con las corrientes de aire, puedes contraer catarro. Harás cambios extremos en tu vida. Todo será para bien.

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Tauro / Canva

Poco a poco recuperas la energía y la ilusión que había decaído. Regresan la buena vibra y los aciertos laborales y económicos. Es una etapa de decisiones drásticas que marcarán un antes y un después en tu vida. Tu corazón, por alguna razón, está partido. Ya sea por soledad o porque sientes que no eres correspondido de la forma que quisieras. No pienses en lo que te falta sino en lo que tienes. Así saldrás del bucle de la carencia afectiva. Llegan ángeles terrenos a ayudarte.

Te puede interesar: Paty Cantú se compromete con famoso actor ¡Boda en camino! VIDEO

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Géminis / Canva

¡Es el momento de la verdad! De tomar decisiones drásticas para hacer lo que tantas ganas tienes y soltar lo que ya no es para ti. Lo que no te ha dejado ni el dinero que necesitabas ni el gozo que requieres. Hay que ser valientes para superar el miedo que implica lanzarse a lo desconocido. Ten la seguridad de que se trata de tu mayor felicidad. Ya sea embarcarte en una nueva aventura empresarial, o abrirle nuevamente tu corazón a ese amor que llega. No te arrepentirás.

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Cáncer / Canva

Te duelen ciertos comentarios que los demás hacen de ti. Lo mejor por ahora es no contarle nada de tu vida a nadie, hasta que no te sientas en desventaja. Igualmente, tú no te metas en chismes, ni hables de los que no están presentes porque puedes meterte en líos. ¡Cierra la boca! Llegan nuevas amistades valiosas. Cuídalas y expande tus horizontes. Laboralmente vas a paso lento, pero seguro. Urge hacer otro tipo de negocios y acuerdos.

No te pierdas: Famoso cantante de regional mexicano sufre terrible accidente automovilístico: VIDEO

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Leo / Canva

Vas para arriba después de varios años que sentías ibas para abajo, sobre todo en lo económico. Últimamente te sientes un poco solo, tú, que estás acostumbrado a estar rodeado de gente y conocidos. Simplemente estás en un momento de inflexión, dejando atrás mucho y dándole la entrada a lo nuevo. ¡Ábrete con todas tus fuerzas, porque significa progreso y adaptación al nuevo mundo! En el amor, las cosas están tibias, pero no es el momento de aclaraciones.

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Virgo / Canva

Las cosas no saldrán como tenías planeado. Te cambiarán los planes a última hora y no te caerá nada bien, ya sean amistades, citas o trabajo. Le cerrarás la puerta a las relaciones tóxicas o a los ex en tu vida que volvieron a aparecer. Si te llega una nueva relación libre o casual, vívela al tope y suelta. Te quedarás más satisfecho y te volverás a abrir sensualmente, que es lo que importa. Sabes que el próximo año tendrás que ponerte las pilas para ganar más dinero.

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Libra / Canva

No te agobies por los pormenores, descomposturas en casa y lo que hay que atender. Son cosas de todos los días. Atiéndelas con alegría y que no te reste energía. Rodéate de personas que te hagan sentir a gusto. Evita los compromisos impuestos y molestos. Tus recientes esfuerzos laborales empiezan a rendir frutos. Entrégate y haz tu máximo esfuerzo porque valdrá la pena. Tendrás que decirle tu verdad a personas que te importan y dejar bien en claro tu punto.

Mira: Exatlón 2024: Famosa participante sufre terrible lesión ¡Tuvo que abandonar la competencia!

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Escorpión / Canva

Quizá por presiones en el trabajo que te obligan a corretear a la gente o corregirla, te vean como “el malo de la película”. Haz caso omiso porque ahora lo importante es sacar las cosas a flote y llevar a buen término tus objetivos y compromisos laborales. Lo lograrás. Será entonces cuando llegue el reconocimiento y lo demás quede atrás. Querrás tiempo a solas para descansar y poner tu cabeza en orden. Llega alguien interesante a tu vida.

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Sagitario / Canva

Tu mal karma, o aquello que debías de otras vidas pasadas o paralelas, ha terminado. Entras en un ciclo de “borrón y cuenta nueva”, dejando atrás las tristezas y relaciones fallidas. Suelta con conciencia toda la rabia acumulada para dejar espacio para lo suave y nuevo. Vivirás el buen amor, la buena vida con dinero suficiente y, sobre todo, paz mental. Te sentirás amado y apreciado, ¡te toca ser feliz! Camina y haz ejercicio. Céntrate y así empezará tu subida económica y laboral.

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Capricornio / Canva

Sientes que hay algunas personas que se aprovechan de ti. ¡Pon límites claros! de forma tranquila, pero contundente. Estás en plena transformación. Llegan cambios trascendentales: Puede haber mudanzas, comprar un predio fuera de la ciudad en la que vives o le des el ‘sí' a ese nuevo proyecto que te acaban de ofrecer. Es el momento de lanzarse a tope. Te llegarán mensajes telepáticos de tus guías espirituales dándote pistas de hacia dónde ir.

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Acuario / Canva

Quizá quieras dedicarte a varias cosas a la vez, pero esto te distrae y no te especializas en nada y no brindas todo el tiempo y estudio que requiere para vivir como quieres. Detente a pensar a qué quieres dedicarte sinceramente y en los proyectos empezados que no te rinden frutos para no perder más tu valioso tiempo. Escoge muy bien tus batallas. Ser impulsivo y rebelde puede llevarte a actuar contracorriente y dificultarlo todo. Llega un nuevo pretendiente.

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Piscis / Canva

¡Prepárate para un montón de cosas maravillosas que vienen a tu vida! Llegan las buenas noticias que esperabas. Todas las piezas del tablero empezarán a encajar: El por qué te dedicas a lo que haces, por qué estudiaste todas esas cosas y por qué esperaste a ese amor que ahora llega. O bien, decides concretar con la persona actual en tu vida. Te llega un dinero inesperado, o un proyecto acariciado se vuelve realidad. Te esmerarás en tu dieta y salud.

Encuentra en el nuevo número de tu revista TVNotas impreso o digital cada martes tu horóscopo y exclusivas del mundo del espectáculo que te dejarán helado.