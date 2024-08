Horóscopo semanal del 27 de agosto al 2 de septiembre, ¡todos los signos!

¡Te tenemos el horóscopo semanal de todos los signos! La temporada de Virgo está en la recta final. A las personas nacidas bajo este signo no les gusta contar su vida privada ni que nadie se meta en sus decisiones. Su forma de amar aparenta ser fría al principio hasta que se aseguran de la entrega de la pareja.

Les gusta mucho el dinero y vivir bien. Son comodinos, prácticos y pragmáticos. Les encanta viajar a lugares lejanos y conocer nuevas culturas. También son desconfiados.

Estos son los horóscopos de la semana para cada signo:

ARIES - 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Aries Estás adquiriendo un toque interesante que te hace muy atractivo. Tu seguridad al hablar y tu búsqueda incansable por el desarrollo humano son un ejemplo para los demás. Se abren oportunidades laborales después de una temporada en la que sentías que nada nuevo sucedía. Quieres hacer dinero y vas por ello. Darás un golpe de suerte antes de que termine el año. El amor toca matices hasta ahora desconocidos. Amistad y la compañía tierna, más que puro sexo.

Aries / Canva

TAURO - 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Pareciera que la unión familiar es el reto monumental que tienes encima. Desmayas, vuelves a intentarlo una y mil veces más. Los cielos te lo tomarán en cuenta. Tu economía repunta. Aquello que tanto temías no sucedió. Como siempre, en la recta final te pones a la delantera y llegas a la meta triunfante. Tienes más claro cuáles son tus verdaderas posibilidades en tu profesión. Acomodarse a las restricciones del tiempo será tu sabiduría y salvación.

Tauro / Canva

GÉMINIS - 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Diste cambios mortales y te salvaste de algo que te hubiera salido muy caro en todos los sentidos. Ya no deseas pensar y ser inteligente, sino sentir y volver a hacer contacto con tu corazón. Cerrarás la última puerta del pasado. Al principio con algo de dolor, pero vendrá alivio rápido. Llegan buenos negocios. En el amor, harás espacio para que suceda el encuentro al que estás destinado. Si ya tienes pareja, hay cercanía y armonía pacífica. Irás al dentista.

Géminis / Canva

CÁNCER - 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Sentirás la necesidad de ser más abierto y amoroso con todos los que te rodean. Ya no necesitas el caparazón de protección ni de aislamiento.

La vida encontrará los caminos hacia una desembocadura más amplia y jugosa para tus talentos y para tu bienestar económico. La prudencia será tu arma más potente. Haz y deja hacer a los demás. En el amor, encontrarás quien te ame. En sus ojos verás tu mejor ángulo y te amarás más.

Cáncer / Canva

LEO - 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Tiendes a exigir demasiado de los demás. Recuerda que no son tan rápidos como tú y que los necesitas. Bájale 10 rayitas a tu prisa. Cuida la ayuda doméstica si no quieres que se vaya por un desplante de tu parte. Tu mente está harta de tanta plática y planes laborales de los involucrados. Ya te cayó el 20 que la vida es más sencilla y que, fluyendo, todo cae por su propio peso. La economía mejora y lograrás crear algo duradero con prestigio. También mejora la relación amorosa.

Leo / Canva

VIRGO - 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Llegaste a acuerdos con todos y ya no hay tanta demanda y preguntas de los demás. Conviene ser muy discreto con la información que tienes, ya que serás persona de confianza de algún influyente o persona importante, o bien, para no desunir a la familia. En el amor, tu pareja anda descontrolada y un poco paranoica. Ya se le pasará. No tiene nada que ver contigo, sino con su proceso personal. La economía mejorará de un día para otro. La buena suerte toca la puerta de tu casa.

Virgo / Canva

LIBRA - 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Si eres de los que dice mentiras, enredarás más las cosas. Si cachas a otro diciendo mentiras, sigue de largo sin involucrarte. Si eres honesto y frontal, la buena fortuna se presentará y muchas delicias tanto laborales como personales te rodearán con fortuna. Sentirás la mano de Dios tocando tu coronilla con protección sutil caminando hacia tu realización. En el amor ya no estarás solo. Tus feromonas son potentes y atraerás a más de uno, ¡escoge bien!

Libra / Canva

ESCORPIÓN - 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Cuando nadie te vea llorarás como niño chiquito. Ya no puedes sostener esa personalidad que tuviste tantos años y en la que los demás se colgaron. Tu alma ya no lo resiste. Hoy mostrarás tu vulnerabilidad, tu miedo y necesidades. Los que en verdad te aman serán los únicos que se acercarán con las manos cargadas de regalos. Será toda una experiencia. En el amor, si estás en una relación de conveniencia, terminará.

Escorpión / Canva

SAGITARIO - 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Tienes la oportunidad de dar a manos llenas en este momento. Recibiste tantos regalos que es tu deber. Así, equilibrarás la energía y harás más espacio para la realización de tus sueños. Aunque por ahora has perdido la prisa, ya no te importa ir lento. Prefieres estabilidad, salud y unión. Ya no sobresaltos y rapidez forzada que tanto daño te hace. En el amor, si tienes pareja, verás con orgullo cómo hace su mejor esfuerzo por ti.

Sagitario / Canva

CAPRICORNIO - 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Aunque traes muy buena suerte y energía, ten cuidado con decisiones precipitadas de cambios drásticos de trabajo o de país. Por el momento, no es adecuado. Estarías violando las leyes naturales y el tiempo correcto. Ya los cielos te mostrarán con señales claras el momento. No todos te seguirán. En tu próxima etapa laboral habrá selección natural. Tu economía repuntará a finales del próximo mes. Tu pareja se mantendrá al margen de todo.

Capricornio / Canva

ACUARIO - 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Acostúmbrate a tu nueva condición de éxito sin pavonearte. Así te durará más el gusto. Tu mente anda acelerada y quizá tu cuerpo traiga una especie de cortocircuito. Empieza a ver todo con más naturalidad para que fluyas suavecito. Ya llegaste a donde querías. Ahora dale más valor a la espiritualidad, porque de ahí emanó tu poder. En el amor, llega ese compañero pasional y sincero que tanto andas buscando. Vivirán momentos muy felices.

Acuario / Canva

PISCIS - 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Escucha a tus doctores y jefes y no te aferres a una idea. Tendrás que ceder porque será lo más conveniente y acertado. ¡Testarudo! Si cuidas tu cuerpo entrarás en la faceta más hermosa de tu vida, floreciendo en tu mejor momento. Si te descuidas, la caída será tremenda y tardarás mucho tiempo en dar marcha atrás. Viene un buen contrato con buena paga y sin tanto esfuerzo. En el amor, si tienes pareja, ámate más a ti mismo para que dure.

