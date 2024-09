Horóscopo semanal del 3 al 9 de septiembre, ¡todos los signos!

¡Te tenemos el horóscopo semanal de todos los signos! Seguimos en la temporada de Virgo. A las personas nacidas bajo este signo les gusta estar ocupados y son maniáticos del orden, pues son sus peores críticos.

Tienen muy buena memoria. Les gusta sentirse necesitados y luego se quejan. Tratan su cuerpo como un templo. Su estilo es minimalista y modernista. Gestionan su tiempo de forma inteligente. Son minuciosos, observadores y realistas.

Estos son los horóscopos de la semana para cada signo:

Aries

Acepta ir a ese viaje. Si te quedas no conseguirás avanzar laboralmente. Mejor diviértete. Tu reto es no engancharte con berrinches, aunque le den la oportunidad a gente no tan valiosa como tú en el trabajo.

Ya te diste cuenta de que para progresar tendrás que hacer algo independiente. Será tu única solución. Estás impaciente y con poca tolerancia. Meditar en las mañanas 20 minutos te nivelará. Te desesperará tu pareja. Necesitarás algo de silencio y espacio.

Aries / Canva

Tauro

Sin darte cuenta, te aislaste de los demás. Ya sea que no tienes ganas, o por depresión, por alguna enfermedad tuya o de un ser querido. O bien, porque ya te acostumbraste a vivir virtualmente. ¡Cuidado!

En cualquiera de los casos, es urgente reconectarte con la vida afuera. Con personas de carne y hueso, intercambiar opiniones y sentir su calor. Además, será la única forma de mejorar tus finanzas. Urgen relaciones públicas de altura.

Tauro / Canva

Géminis

Es verdad que hay mucha competencia en tu ramo, pero tú tienes ese sello único de originalidad, creatividad y arte que te distingue, así que no dudes de tu capacidad. Aunque sí es verdad que hay que subir el nivel y entregarlo todo, sin imitar a nadie, sino creando algo nuevo y sensacional.

¡Tú puedes! Estás a punto de cerrar un trato laboral importante que te asegurará lo que resta del año. Trata de ser más tierno, amoroso y expresivo con tus afectos. El amor se asoma.

Geminis / Pixabay

Cáncer

Hay algo de confusión y malestar porque te gusta tu carrera, pero no así el trabajo que realizas, pues no es lo que esperabas. Recibes miles de consejos y opiniones que no te hacen sentido ni resuenan con tu ser.

Siéntate a reflexionar profundamente e imagina tu escenario ideal, presente y futuro desde tu corazón. Será la única manera de empezar a atraerlo, sin importar tu circunstancia actual. No

caigas en la inactividad ¡ponte las pilas!

Cáncer / Canva

Leo

No han sido los mejores años para avanzar laboralmente. La preparación y disposición de tu equipo no son las mejores ni tampoco los criterios ni presupuestos que te otorga la empresa.

Necesitarás gran audacia, empuje y voluntad para emprender tus propios proyectos y arrancárselos a la vida triunfando por sobre los impedimentos. ¡Tú puedes! Vuélvete a enamorar de la vida y de esa persona que te ama incondicionalmente.

Leo / Canva

Virgo

Traes muchas dudas en la cabeza: ¿Me cambiaré de casa para independizarme? ¿Me quedo en el actual trabajo? ¿Le hago caso al romance actual o lo rechazo por miedo al futuro?

Habrá que ser muy sincero contigo mismo para vivir a tope sin quedarte a medias. Seguramente te has dado “licencias” en tu trabajo que tus compañeros y tus jefes no han tomado bien. Conviene ser muy puntual y esforzarte más. Tomes la decisión que sea, da tu 100%.

Virgo / Canva

Libra

Te empieza a dar resultados ese proyecto o trabajo actual. Será importante cuidar los detalles y ser muy puntual. De eso dependerá el éxito. ¡Busca la excelencia siempre! Llama a esas personas con las que tuviste conflicto.

Pide disculpas y pasa la página. Acostúmbrate a no dejar las cosas para después. Se ablanda tu corazón y ahora eres más afectuoso y empático. Más personas querrán estar cerca. Deja entrar ese amor que toca a tu puerta.

Libra / Canva

Escorpio

Hay explosiones y arrebatos. Sientes que las cosas se te salieron de las manos. Llamarás la atención a los que de ti dependen en el trabajo. Exigirás con urgencia por prisas. Te darás cuenta de que esa fórmula, en lugar de ayudar, afecta los resultados creando más conflicto.

Cuidado con llevarte a la casa las broncas. Tu pareja piensa darte espacio y buscar alternativas mientras se te baja el berrinche. Toma té de boldo para el hígado.

Sagitario

Hay melancolía y sensación de vacío. Quizá porque tus metas laborales no se han cumplido o porque no tienes el panorama claro sobre tu porvenir. Este año irá muy despacio en la economía, pero te mantendrás a flote y no caerás en desgracia.

Además, has tenido buena vida, cursos, enseñanzas, salidas y hasta viajes. La existencia te avisa de que urge un cambio en tu relación con el dinero, quitándote la sensación de carencia, porque justo ese es el problema.

Sagitario / Canva

Capricornio

Llegan nuevos aires a tu vida, proyectos y oportunidades de trabajo muy apetitosas, pero que requieren muchos cambios e inclusive traslados. Los astros están a tu favor en ese sentido.

Vale la pena arriesgarse y salir del lugar conocido. Tu salud aún es inestable, así que no te confíes y sigue al pie de la letra las indicaciones de tu doctor. Sentirás que tu pareja está indiferente, pero tú también has cambiado mucho. Tendrán que reconquistarse y poner más empeño.

Capricornio / Canva

Acuario

Has pasado por grandes desafíos y cuestionamientos, pero te has mantenido a flote contra viento y marea. Ya se aclara el porvenir. Llegan proyectos que sí se realizarán con éxito y el dinero empezará a fluir de nuevo.

En el aspecto amoroso, no te vayas con la finta con esa persona que parece de miel, educada y amable. En realidad es algo retorcida. Toma tus precauciones y no le entregues tu corazón. Tomarás cursos y diplomados interesantes.

Acuario / Canva

Piscis

Hay muchas cosas que arreglar y ordenar en el hogar: papeles, arreglar muebles y cama, impermeabilizar y sacar todo lo que ya no utilizas. Te llega la energía burbujeante que necesitabas para quitarte la desidia y no dejar las cosas para después.

Quizá te mueve un nuevo amor que promete ser duradero, real y bello. Habrá que cambiar ciertos hábitos muy arraigados, alimenticios y sedentarios. Será tu pasaporte a la salud.

