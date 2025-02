Horóscopo semanal del 4 al de 10 de febrero de 2025 ¡Todos los signos!

Acuario, a veces eres el alma de las fiestas y otras no abres la boca en un rincón.

Eres exhibicionista, te gusta ser visto, aplaudido y admirado por audiencias.



Aunque pareces extrovertido, estás lleno de inseguridades locas.



Gozas de gran belleza física y simpatía. Amas lo nuevo, lo novedoso y lo actual.

ARIES, horóscopo semanal del 4 al 10 de febrero

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Aries, este 4 de febrero y el resto de la semana crece tu sana ambición, Aries. Te replantearás tus objetivos profesionales y tomarás decisiones estratégicas para avanzar con cimientos sólidos. Prepárate para enfrentar conversaciones o situaciones que pensabas superadas. Será una oportunidad para ajustar y finiquitar asuntos. Llega una relación o coqueteo con alguien con quien sentirás gran química. Habrá pláticas deslumbrantes y momentos para recordar toda la vida.

TAURO, horóscopo semanal del 4 al 10 de febrero

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Tauro, este 4 de febrero y el resto de la semana te enfocarás más que nunca en tus aspiraciones de crecimiento personal y expansión. No te conformes si sientes que no eres feliz. Tienes dones y talentos de sobra para vivir tus sueños. ¡Atrévete y muévete a lo que sigue! Lo mismo en el amor. Sube tu autoestima, porque tu alma gemela ya está cerca. ¡Sube las antenas para detectarlo y ábrete al encuentro! Suelta la terquedad y escucha a los que te aman.

GÉMINIS, horóscopo semanal del 4 al 10 de febrero

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Géminis, este 4 de febrero y el resto de la semana te enfocarás en establecer estrategias efectivas para lograr avanzar laboralmente. Es un momento excelente para sembrar proyectos. Te espera un año lleno de florecimiento, regalos y milagros. ¡No lo dudes y ve por tus sueños! Tómate todo el tiempo para estructurar el contenido de lo que comunicas. Ahí radicará tu éxito. Te toca brillar, redescubrirte y conectar con otros. ¡Ábrete al amor!

CÁNCER, horóscopo semanal del 4 al 10 de febrero

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Cánder, este 4 de febrero y el resto de la semana entras en una etapa de estabilidad, tanto en las relaciones interpersonales como en las de trabajo, y mejoras económicas, Cáncer. ¡Es tu año! Llega un trabajo diferente que te viene como caído del cielo. Te durará por muchos años. ¡Ojo! Estás a la defensiva y no dejas que lleguen personas, amores y oportunidades. Ábrete al mundo. Llega un viaje muy significativo. El amor regresa a tu vida.

LIBRA, horóscopo semanal del 4 al 10 de febrero

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Libra, este 4 de febrero y el resto de la semana sientes que no tienes todo lo que necesitas, pero se soluciona, aunque tendrás que pedir ayuda a los tuyos. ¡Se vale, Libra! Puede que quieras cambiar de casa, de oficina o de rumbo laboral. Podrás realizarlo en el segundo semestre del año. ¡Suelta la presión y el “deber ser”! Conecta con tu divinidad. Reconéctate con el universo. Será la forma más rápida y cómoda de lograr tus sueños. Recobras la alegría de vivir.

CAPRICORNIO, horóscopo semanal del 4 al 10 de febrero

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Capricornio, este 4 de febrero y el resto de la semana traes muchas preocupaciones encima. Quieres abarcar más de lo que puedes. Está muy bien querer buena vida y posición, pero no a costa de tu salud y paz mental. Suelta todas las responsabilidades que no son esenciales. Enfócate en lo primordial para expandirlo y mejorarlo. No faltarán las reuniones, invitaciones y visitas. Aunque tienes un amor estable, te gustaría un coqueteo divertido y sensual. ¿O no?

LEO, horóscopo semanal del 4 al 10 de febrero

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Leo, este 4 de febrero y el resto de la semana considera que perdiste dinero o algo valioso para ti, pero estás en recuperación, Leo. En el trabajo, te respetan y creen en tus proyectos. Aunque, por problemas internos de la empresa, todo irá lento. Haz a un lado a la gente tóxica que vive de robarte la energía. Aunque eres fuerte, también eres noble y permites que abusen de ti. Si te sientes bloqueado, sal a la naturaleza o al mar. Renacerás con éxito. ¡Confía!

ESCORPIÓN, horóscopo semanal del 4 al 10 de febrero

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Escorpión, este 4 de febrero y el resto de la semana hay éxito y reconocimiento en tu trabajo. Una gran empresa te ofrece excelente contrato. Hay un coqueteo delicioso con alguien que te fascina, aunque no llegó para quedarse. Tú decides si disfrutas el momento. Si ya tienes pareja, reconectarán con la sensualidad. Hay viajes de trabajo y placer. Pensarás en un cambio de casa, ciudad o país. Te harás tratamientos de belleza y rejuvenecimiento. ¡Lucirás estupendo!

ACUARIO, horóscopo semanal del 4 al 10 de febrero

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Acuario, este 4 de febrero y el resto de la semana tienes muy buenos momentos en los que tocas las estrellas con los dedos, Acuario. Sin embargo, no deja de preocuparte la situación económica que te apremia. No quieres adquirir nuevas responsabilidades que no te gustan y te dan flojera. Habrá que establecer acuerdos contigo mismo para salir de tu posición radical y ser más práctico para ganar dinero. Te permitirá hacer todo lo que te entusiasma.

VIRGO, horóscopo semanal del 4 al 10 de febrero

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Virgo, este 4 de febrero y el resto de la semana tus caminos se empiezan a abrir y podrás avanzar. Tenías gran carga por ayudar a los tuyos. Además, gastaste de más por darte tus gustos. Pero llega la rueda de la fortuna con mucho dinero y regalos del cielo. Si buscas un nuevo empleo, lo encontrarás con gran éxito. Subes de puesto. Te moverás de círculo social, donde encontrarás el amor que buscas. Acabas de pagar tus deudas.

SAGITARIO, horóscopo semanal del 4 al 10 de febrero

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Sagitario, este 4 de febrero y el resto de la semana estarás consiente de que no ha sido fácil el inicio de año para ti, Sagitario. Han llegado muchas cosas que resolver, tanto familiares como personales y de salud, ya sea la tuya o la de alguien a quien aprecias. Te cuesta trabajo integrar la nueva energía que llega del universo. Estás cansado y te suceden percances o pequeños accidentes. Medita todos los días y todo empezará a funcionar: El dinero, el trabajo y la perfecta salud.

PISCIS, horóscopo semanal del 4 al 10 de febrero

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Piscis, este 4 de febrero y el resto de la semana si dijiste algunas mentiras piadosas para salir de problemas o quitarte de encima algo o a alguien, pronto toda la verdad saldrá a la luz. O bien, tú descubrirás a alguien que te mintió. Laboralmente, te llega el dinero que esperas. Al fin te llaman para ese proyecto acariciado. Podrás pagar tus deudas o compromisos. Aunque tu vida se volteó, de verdad ¡llegan nuevas aventuras fabulosas!

