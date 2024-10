Horóscopo semanal del 8 al 14 de octubre de 2024, ¡todos los signos!

Estamos en la temporada de Libra, una etapa en la que las personas nacidas bajo este signo se destacan por su profunda capacidad de reflexión y análisis. Quienes pertenecen a este signo tienden a cuestionarse todo, lo que los lleva a pensar cuidadosamente antes de tomar una decisión importante. A menudo, la apariencia física es un tema que les preocupa, aunque el ejercicio no siempre forma parte de sus rutinas diarias.

Libra es un signo artístico y creativo por naturaleza. Las personas bajo su influencia tienen un don especial para la palabra, la poesía y la literatura. Su risa es única y contagiosa, complementada por un sentido del humor sarcástico que muchas veces resalta en sus interacciones. En el amor, los librianos disfrutan profundamente de ser amados y valorados.

Horóscopo semanal de todos los signos del 8 al 14 de octubre

ARIES: Horóscopo semanal del 8 al 14 de octubre

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Recibirás impresiones que pueden afectarte, pero se solucionarán en cuestión de días, con la ayuda de ángeles terrenos que están destinados a brindarte ayuda.

No permitas que los años y días pasen sin que te diviertas a rabiar. El amor puede ser posible si vuelves a tener alma de niño travieso. Si no es para toda la vida, cuando menos te la pasarás bien.

No tendrás mucho dinero para gastar, porque ya le metiste a tus tarjetas hasta el tope. Te diste tus gustos. Cuida tus ojos del frío.

TAURO: Horóscopo semanal del 8 al 14 de octubre

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Has aprendido muchas lecciones. Los golpes al ego no han sido pocos y estás hasta el gorro de ser siempre el que a todo se presta y al que se le puede cargar la mano.

Encontraras muchas cosas nuevas que te apasionen, y buscarás momentos de soledad. La pareja resultó ser un hijo más al que acarrear. Mejor solo, ya llegará alguien más. Te toca sacar el pie de ciertos negocios que no resultaron. Hazlo con diplomacia, para no perder el dinero invertido y las relaciones. Medita.

GÉMINIS: Horóscopo semanal del 8 al 14 de octubre

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Volverás a sentirte tranquilo después de sobresaltos y problemas graves en tu trabajo. Ya no te obsesionas con tus proyectos. Estás dispuesto a soltar, siempre y cuando sea por tu bien y el de los que te rodean.

El amor vuelve a tocar tu puerta, ya sea un reencuentro con tu pareja actual, o bien, alguien nuevo que llegó para quedarse. Tus asuntos económicos seguirán creciendo. Cruzaste la línea de peligro y ahora puedes respirar tranquilo. Mejora la salud y la alegría.

CÁNCER: Horóscopo semanal del 8 al 14 de octubre de 2024

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Andarás muy sensible en estos días, cambiando del llanto a la alegría y la risa de un momento al otro. Habrá momentos de éxtasis y otros de mucho cuestionamiento sobre lo que es imposible cambiar.

Habrá buena suerte en los negocios. Te llegarán al precio y alcanzarás un buen arreglo. El amor que acaba de llegar te llenará de besos y te sentirás rejuvenecido y disfrutando del placer. Te llegará el dinero para pagar ese proyecto o estudios que sabes que pueden transformar tu vida. Cuida tu cuerpo y dieta.

LEO: Horóscopo semanal del 8 al 14 de octubre de 2024

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Hay muchos logros que festejar. Hay trabajo y progreso. Bendecirás la hora en que te subiste al barco en el que te encuentras, ya que te durará muchos años. Llegan amistades valiosas que vale la pena conservar y fomentar porque te enseñarán la sabiduría espiritual que necesita tu alma.

No te faltará amor en las venas ni en el cuerpo. Se satisfacen todas tus ansias. Tus bonos económicos subirán, aunque tus metas reales se concretarán el próximo año. Vuelve a haber éxito y reconocimientos en tu vida.

VIRGO: Horóscopo semanal del 8 al 14 de octubre de 2024

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Te embarcarás en varios proyectos a la vez. Andarás como hormiguita laborando horas extras, pero con una sonrisa de satisfacción plena. Derrumbarás en tu interior todas esas ideas y actitudes que te tenían anquilosado y apretado.

Ahora te expandes y dejas entrar todo lo bueno que tiene la vida. Atrévete a las altas ligas profesionales. Ya estás listo. El amor encontrará resonancia y habrá noches de mucho cariñito y besitos tiernos. Llega más dinero en tu vida.

LIBRA: Horóscopo semanal del 8 al 14 de octubre de 2024

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Plantearás en tu ámbito laboral ciertos cambios que son urgentes, pues se metió una manzana podrida que hay que sacar del frutero. Hay que hacerlo cuanto antes, para que no se armen chismes ni partidismos que afecten tu empresa.

En el seno familiar, habrá razones para estar feliz y a gusto. Te sentirás reconocido por una pequeña minoría, pero es la que más te importa. Te volverás a enamorar. Te rejuvenecerá y regresará el humor. Trata de entregar todo a tiempo en tu labor. Sé puntual.

ESCORPIÓN: Horóscopo semanal del 8 al 14 de octubre de 2024

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Tus propuestas serán bien recibidas en tu ámbito laboral, así que no te quedes corto y lánzate a lo grande. Más vale que sobre y no que falte. Te enfrascaste de lleno en tu trabajo y han pasado muchos días sin tener conciencia de ti. Ahora toca la reflexión y la meditación para recuperar tu intimidad. No has visto a tus amigos. Hazte un espacio y llena tu vida con imaginación.

Tu pareja también estará muy ocupada y sentirás vacío en el alma, pero comprende, está saliendo adelante y lo sabes.

SAGITARIO: Horóscopo semanal del 8 al 14 de octubre de 2024

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Si sientes que las emociones se te agolpan en el pecho, camina por un largo rato al aire libre. Charla con tus amigos más íntimos. Expresa tus verdaderos miedos y sentimientos sin hacerte el fuerte.

Verás cómo encuentras la raíz de esos temores y descansará tu mente. No hay malos presagios para ti. El amor será tu mejor compañía. Ya sea que estés muy enamorado, o bien, se te apetece un bocadito nuevo que acabas de descubrir.

CAPRICORNIO: Horóscopo semanal del 8 al 14 de octubre de 2024

2 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

El nivel intelectual en el que has entrado te da una visión muy diferente de la vida. Se te quitó el aburrimiento de encima. Ahora no te alcanzan las horas para pensar y recrearte en todo lo que está a la mano. Hay triunfos muy significativos que cambiarán el rumbo de tu vida. El amor de pareja puede no tener mucha pasión en estos momentos.

Eso puede confundirte, pero lo recobrarás en una noche loca a la luz de la luna. Tu economía se sostiene y hasta habrá extras para tus viajes y caprichos.

ACUARIO: Horóscopo semanal del 8 al 14 de octubre de 2024

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Te interesará más que nunca que tu imagen pública y prestigio se mantengan intactos, ya que o que te traes entre manos depende en buena parte de ello. Si en este momento hay problemas con compañeros o jefes de trabajo, dales el avión.

No vale la pena engancharse. El amor de pareja, si ya la tienes, te volverá dulce como la miel y suave como el algodón. Si estás solo, entonces quiere decir que aún te resistes a la entrega. Te pagarán un dinero que te deben y creías perdido.

PISCIS: Horóscopo semanal del 8 al 14 de octubre de 2024

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Te cuestionas muchas cosas sobre tu vida en estas fechas. No creas que te desviaste del camino. Ten la seguridad que justamente te tocaba vivir tu pasado porque era lo que tenías que aprender. El año que entra será tu momento de suerte para encontrar tu verdadera vocación o bien, para brillar en el medio en el que te encuentras. Está llegando el amor.

El nido que te tiene preparado Cupido, para que te realices plenamente. Prende una vela rosa y, al encenderla, agradece la llegada del más tierno amor.

