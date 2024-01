Horóscopo semanal TVNotas del 16 al 22 de enero

Como cada semana, TVNotas te trae todo lo que la suerte trae para tu signo zodiacal. Sigue leyendo y conoce todo lo que le deparan los astros a cada signo zodiacal del 16 al 22 de enero.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Este año el “juego de la vida” ha cambiado por completo y habrá que moverse de una manera muy diferente para mantenerte en la vanguardia en tu trabajo y carrera. Las redes sociales te serán de gran importancia. Nuevos nichos laborales están a la vista y te llevarán por rumbos de abundancia y crecimiento.

Pixabay

Tauro (21 abril al 21 de mayo)

Enero es tiempo de siembra y espera, mejoramiento de tu vivienda, arreglo de papeles, archivos y cambio de oficina o casa. Febrero entrará con todo, y te llevará a nuevos rumbos laborales y sociales. Te has sentido solo estos últimos tiempos, pero no has estado fácil ni accesible para los demás, medítalo.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Empiezas el año con todo, analizando tus prioridades, lo que hay que dejar de lado, los ciclos que urge cerrar, los cambios en tu dieta, hábitos y metodología de trabajo que hay que implementar o bien, erradicar. Te llega una gran oportunidad laboral con gente o institución con la que ya has trabajado antes.

Gemini zodiac sign, gold glitter, Horoscope Astrology background, Gemini, on dark background / Pixabay

Cáncer (22 de junio al 23 de julio)

Sientes una avalancha de responsabilidades. Estás en transición y abriste muchas puertas que están inconclusas. Algunas se concretan medianamente y otras hay que descartarlas para que no te quiten energía, tiempo y dinero. Lo bueno está por llegar. Es importante que te centres para atraer gente y negocios.

Cancer zodiac sign, blue sky, Horoscope Astrology background, Cancer, blue horoscope / Pixabay

Leo (24 de julio al 23 de agosto)

Te sirvieron mucho las vacaciones. Ahora tu mente está más clara para decidir qué quieres, dónde no quieres poner tu energía, tiempo y dinero y hacia dónde quieres dirigir tus pasos. Retomarás algunos proyectos personales que habían quedado rezagados. Cobras un dinero que estaba pendiente que por fin llega.

Pixabay

Virgo (24 de agosto a 23 de septiembre)

Tu mente está más asentada después de las vacaciones, listo para retomar el rumbo laboral. Probablemente empieces a buscar un nuevo empleo. Lo encontrarás muy rápido y será excelente decisión. Regresas a la dieta y a modificar tus hábitos. Querrás embellecer tu casa. Amplías tu círculo de amistades.

Pixabay

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Seguramente tuviste una plática muy profunda contigo mismo en estos días, en la que te prometiste que este año te moverías más y buscarías compañía de calidad, actividades, estudios y la voluntad para llevar a cabo tus proyectos. La alegría será un ingrediente indispensable para lograrlo.

Pixabay

Escorpión (24 de octubre al 22 de noviembre)

Te acaba de llegar una gran propuesta laboral que será una experiencia muy grata y con excelente paga. Llegan a tu vida personas y eventos de primer nivel. Si eres de los escorpiones que está deprimido, la alegría y pasión por la vida subirán tu vibración y atraerán una mejor situación.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sientes vértigo al empezar este año que trae grandes retos, pero serán buenos y positivos. Laboralmente entras en faceta productiva a partir de febrero. Sentirás la necesidad de buscar un nuevo círculo de amigos con quienes expresar tus ideas, sentirte a gusto y sumar talentos. Urge subir tu sistema inmunológico.

Pixabay

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Tal vez empezaste el año con mala salud, por el coletazo de Plutón que regresó a tu signo. Es una advertencia de los cambios que debes hacer para mantenerte saludable. Febrero entra más amable y te buscarán personas con las que habías perdido contacto. Los buenos negocios entran en marzo.

Pixabay

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Entras al nuevo año con mucho ímpetu. Toma un momento para reflexionar si no estás repitiendo patrones. En febrero, que es la entrada de Plutón a tu signo, todo cambiará drásticamente. Será importante que estés bien plantado a la tierra, con un plan claro y objetivo. Implementa, mejora y agiliza tu trabajo actual.

Pixabay

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

La vida te estampa la verdad en la cara, esa es la labor de Plutón: derribar lo ilusorio y mostrarte lo que urge. En 2024 la independencia en todos los sentidos impera, abrir las alas y salir de tu guarida. Se ensanchará tu mundo mil veces, encontrarás tu lugar, tu tribu, nuevos amigos y el nicho laboral perfecto para ti.

Pixabay

