Horóscopo semanal del 30 de enero al 5 de febrero

Como cada semana, TVNotas de la mano de Kala Ruiz te trae todo lo que los astros le deparan a cada signo zodiacal. Sigue leyendo y conoce todo lo que le deparan los astros a tu signo del 30 de enero al 5 de febrero.

Acuario

Sobresales por tu manera diferente de ser, pionero con una gran visión, genio y originalidad. Tienes una personalidad enigmática y excéntrica, te encantan los animales y la naturaleza. Te gusta moverte con libertad, sin condicionantes ni ataduras. Las posesiones no entran en tu modo de ver la vida. Eres desapegado.

¿Qué le deparan los astros a Acuario?

Ahora con la franca entrada de Plutón en Acuario tu vida empezará a dar vuelcos tremendos y muy afortunados, si te permites entrar en esta nueva energía burbujeante y radiante. Tu actividad laboral se optimiza y avanza. Los demás te tomarán en cuenta y eso subirá tu autoestima. Te atreverás a aprender muchas cosas nuevas que antes te daban flojera o hasta rechazabas. Esto te traerá gran progreso. En el amor, empiezan a suceder los milagros, atrayendo personas que sí te convienen.

¿Qué le deparan los astros a Aries?

Sentirás que hay un cambio energético más positivo y a tu favor en el ambiente laboral actual. Tu trabajo será apreciado y reconocido. Si trabajas independiente habrá grandes aciertos con nuevas y refrescantes ideas innovadoras que llegan a tu mente. Este año podrás prosperar económicamente y reponer los bolsillos de los estragos que trajo 2023. Si tienes pareja, hazle caso y trata de hacerlo sentir especial porque cree que ya no te emociona verlo. Si estás soltero llega alguien interesante.

¿Qué le deparan los astros a Tauro?

Te sientes raro y muy diferente, encontrando tu camino energético de 2024. Date permiso de descansar y cuando menos lo esperes te llegará todo el paquete de información que necesitas proveniente del cosmos, en una especie de “actualización de tu software”. No caigas en quejas. Los demás ya están cansados de ellas. Recuerda que eres lo que piensas y dices, atrévete a ser una nueva persona. Mejora tu vida sentimental. Te llevarás mejor con tu pareja actual.

¿Qué le deparan los astros a Géminis?

Estás a punto de lograr grandes proyectos que te llevarán a la cima de tu carrera, así que ¡prepárate! No le cuentes a nadie tus logros hasta verlos realizados. Hay envidiosos a la vista. Lo que resta de enero notarás que la gente anda malhumorada e híper sensible. “Calladito te ves más bonito”, será lo más sabio. Respetar al máximo la forma y pensar de otros y no dar consejos que no te soliciten. Tu pareja actual te ama, pero la relación anda difícil. Pronto pasará.

Gemini zodiac sign, gold glitter, Horoscope Astrology background, Gemini, on dark background / Pixabay

Te puede interesar: Protagonistas de ‘El manual de supervivencia escolar de Ned’ anuncian que serán padres ¿cierto?

¿Qué le deparan los astros Cáncer?

Entras en una etapa de gran creatividad y sales del estancamiento. Los proyectos que no te habían dado ganancias empezarán a activarse con éxito y dejarás otros que no prosperarán.

Te llega dinero inesperado. Te pagan lo que te debían y la abundancia regresa a tu vida después de una recesión que te mantuvo tenso. Puede haber celos en la relación de pareja. Pueden solo ser paranoias por falta de seguridad. Llegan invitaciones, reuniones y buena compañía amistosa.

Cancer zodiac sign, blue sky, Horoscope Astrology background, Cancer, blue horoscope / Pixabay

¿Qué le deparan los astros a Leo?

La luna llena en Leo el 25 de enero te abrió un excelente panorama laboral económico. Aprovecha al máximo. Recupera tu ser carismático, simpático y seductor de antaño, porque con esos atributos volverás a ostentar la corona del éxito. Volverás a sentir apasionado por la vida y tus proyectos en 2024. Reparte sonrisas, sobre todo a tu familia porque ha andado tensa la relación, lo mismo con tu pareja. Urge cambiar y subir tu vibración, dejar entrar nuevas ideas, formas de ser, sentir, actuar y ganar dinero.

Signo zodiacal Leo / TVNotas

No te pierdas: Michelle Renaud y Matías Novoa revelan detalles de su bebé ¿Niño o niña?

¿Qué le deparan los astros a Virgo?

Te llega una ráfaga de alegría y buen humor, buena compañía y amistades, familiares y conocidos que regresan a tu vida regalándote momentos memorables. En tu trabajo, un jefe o compañero puede darte lata y tratarte de forma no grata. A partir de ahí seguramente en febrero empezarás a buscar otros horizontes y encontrarás un nuevo trabajo muy rápido, con excelentes condiciones y con gente honesta y decente. Así que no lo dudes. Ahí encontrarás un nuevo amor si estás soltero.

Horóscopo Virgo / TVNotas

Te puede interesar: Hermana de Tina Galindo revela cómo fueron los últimos momentos de la productora ¿Cómo está Daniela Romo?

¿Qué le deparan los astros a Libra?

Estás con excelente actitud en la vida, con buena energía y humor. Te llega un ofrecimiento de trabajo que, aunque no será el puesto ideal

que anhelas, te servirá para darte la economía que te falta y al mismo tiempo divertirte en algo diferente. Si te quitas la corona y le entras a labores y acciones diversas, te empezará a ir de maravilla para tu sorpresa y pagarás tus deudas. Quizá te llegue una relación amorosa que será más amistosa que sensual, pero te hará sentir muy bien.

Signo zodiacal Libra / Pinterest

¿Qué le deparan los astros a Escorpión?

Tu creatividad e inspiración te llevará a alturas insospechadas en tu zona laboral. Será imprescindible que te atrevas a mostrarle al mundo tus ideas, llevándolas a cabo sin demora. Te sorprenderá la reacción y resultados, que se manifestarán en abundancia y nuevos proyectos muy apetecibles y rentables. Febrero será un mes muy propicio para entrar en esa nueva etapa.

Tu pareja se volverá a enamorar de ti, porque estás más seductor y comprometido. Los amores pasajeros pueden salir caros si eres soltero.

¿Qué le deparan los astros a Sagitario?

Volverás a sentir la energía, la pasión y las ganas de triunfar, ir hacia delante y viajar mucho. Harás más en una semana de lo que has hecho en meses. Te llega un negocio con una prestigiada marca que te dará mucho prestigio, aunque quizá no el dinero que deseas, pero te abrirá la puerta. En futuros proyectos te pagarán lo que mereces, así que acepta. Ahora conviene enfocarse en tu trabajo y enderezar el barco económico, con calma y dedicación. El amor vendrá después y a su tiempo, cuando tú estés más tranquilo.

Sagitario

¿Qué le deparan los astros a Capricornio?

Has trabajado a marchas forzadas los últimos meses, o bien, tuviste pruebas difíciles de encarar por el coletazo de Plutón que estuvo de regreso en tu signo varias veces. Pero al fin se ha ido por completo entrando a Acuario por 20 años, liberándote tremendamente. Sentirás que avanzas rápido y se resuelven muchos de los proyectos inconclusos. Igualmente las situaciones legales o juicios empezarán a avanzar a tu favor. Si tienes pareja, estará cercana y amorosa.

¿Qué le deparan los astros a Piscis?

Puede ser una semana engorrosa, de aclaración con bancos u otros servicios, gente informal que te dejará plantado o bien te hará hacer berrinches. Sin embargo, en lo laboral te empezará a ir increíble. Se abren muchas puertas si tienes ganas y disposición de dejar entrar las nuevas tendencias y fórmula de trabajo que te pueden funcionar. Te beneficiará no tener todos los huevos en una canasta dedicándote a más de una cosa. Cierra oídos y boca: cuidado con los chismes.