Michelle Renaud y Matías Novoa revelan detalles de su bebé ¿Niño o niña?

Desde hace varias semanas, se especuló que Michelle Renaud estaría esperando un bebé junto a Matías Novoa. Los rumores comenzaron luego de que la actriz fuera captada con una “pancita”.

En un principio la celebridad negaba estar embarazada y hasta bromeaba con tener “colitis”. Sin embargo, el pasado fin de semana, la famosa confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.

Pese a que la histrionisa y Novoa protagonizaron un encontronazo con la prensa, luego de que le cuestionaran por su embarazo y por su separación con Danilo Carrera, Michelle dejó claro que no tiene ningún problema con los medios. No obstante, querían esperar el momento indicado para dar a conocer la buena nueva.

Michelle Renaud y Matías Novoa revelan detalles de su bebé

Ahora, la pareja rompió el silencio de lo que será la llegada de su nuevo bebé y aseguraron que ambos lo esperaban con mucho amor. ¡Todo un sueño hecho realidad!

A través de un encuentro con la prensa, Michelle compartió los achaques que ha presentado durante su embarazo, así como la emoción que siente al volver a ser madre, pero ahora con su actual esposo.

“Sí, ha estado rudo, tengo que caminar porque llevo desde la 1 en el aeropuerto y me muero de hambre. Están peor las náuseas que el antojo, pero quiero agradecerles por todo el apoyo... Matías es el más emocionado, buscamos muchísimo este bebé, se nos hizo y ya”. Michelle Renaud

En cuanto a la reacción de su hijo Marcelo comentó: “Prácticamente, se la dieron ustedes (la noticia), pero él está muy contento y toda la familia estamos muy contentos, pero sí creo que hay que entender a veces que para dar noticias de un embarazo hay indicaciones del doctor que tienen que pasar los tres meses, hay que ver cómo decírselo a la familia, hay veces que la familia está lejos y es horrible que se enteren por la tele y no por nosotros”.

No obstante, la prensa se dio a la tarea de cuestionar a la actriz sobre el género del bebé que espera y reveló: “Creo que tengo cinco meses… Todavía no sé”.

¿Qué dijo Matías Novoa sobre el bebé que espera con Michelle Renaud?

Por su parte, Matías confesó que, al igual que Michelle, él está más que emocionado, ya que era un sueño que querían cumplir desde hace mucho tiempo. Además, destacó que no querían esperar mucho para volver a convertirse en padres, porque “las energías no son las mismas”. Pero lo que llamó la atención fue que habría revelado el género de su hijo.

“Queríamos también que pasaran ciertos meses, que el bebé estuviera bien y ya era momento de contarlo, ya es inevitable, ya también Mich tiene su pancita… (llegará) a fines de junio… Puede ser un niño… Seguro va a ser natural... Yo no quería tampoco que pasaran tantos años, porque van a pasar los años y las energías son diferentes”. Matías Novoa

Agregó: “Yo he tenido mucho sueño y también tuve muchos antojos. Esto de que el papá no siente, si siente y mucho, hay un estudio que está comprobado que se pasa por las hormonas y todas esas cosas, y como yo estoy pegado siempre a Mich me ha pasado todos sus síntomas…”.

Sin duda, Michelle y Matías están más que emocionados por la llegada de su nuevo bebé. ¡Enhorabuena!

¿Cuántos hijos tienen Michelle Renaud y Matías Novoa?

Recordemos que Michelle Renaud ya fue madre por primera vez de su hijo Marcelo, quien es fruto de su relación con Josué Alvarado. Por su parte, Matías engendró a su primer hijo Alex, producto de su relación con la actriz venezolana María José Magán.