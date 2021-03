Daniel Riolobos celebra un año libre de alcohol y adicciones

Daniel Riolobos cumple un año de sobriedad: ”Agradezco a Dios me dé la fortaleza de seguir limpio, fueron 5 años de vivir en el mundo del alcohol, en el cual intenté suicidarme, me metí de todo y por la cantidad de cocaína que consumí durante 2 años, estuve a punto de que me amputaran mi pierna por una trombosis que me provocaron mis excesos”.