“Tras la muerte de mi mamá, me dije: ‘¡Ya no puedo más, me voy a matar!’, pero escuchar y sentir a mi familia me ayudó muchísimo; gracias a ellos.... ¡logré salir adelante!”