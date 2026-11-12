Bloquea Buenrostro crédito de BANCOMEXT a Broxel por corrupción

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) prácticamente vetó el otorgamiento de un crédito millonario de la banca de desarrollo, a la empresa Servicios Broxel.

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) evita crédito a Broxel / FB: Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno

Advierten sobre financiamiento a la compañía Broxel

La dependencia encabezada por Raquel Buenrostro advirtió al Banco Méxicano de Comercio Exterior (BANCOMEXT), mediante un oficio cuya copia está en poder de ejecentral, sobre los riesgos de otorgar un financiamiento millonario a la empresa Servicios Broxel. La autoridad administrativa anticorrupción señala que Broxel mantiene sobrepagos pendientes de devolución al erario y enfrenta investigaciones por presuntas infracciones a la ley de adquisiciones.

En otra observación, la dependencia también advierte al BANCOMEXT que detectó un un posible conflicto de intereses consistente en los vínculos familiares entre un representante de la empresa y un funcionario de la Secretaría de Hacienda. Por estas razones, la entidad fiscalizadora del Ejecutivo Federal concluyó que no resulta viable aprobar dicho crédito en aras de proteger los intereses patrimoniales de la institución bancaria estatal.

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BANCOMEXT negó crédito a Broxel / Redes sociales

¿Por qué Broxel perseguía un financiamiento de BANCOMEXT?

El crédito que Servicios Broxel pretendía obtener del BANCOMEXT tenía un monto de hasta 4,200 millones de pesos y estaría destinado, según la solicitud de Broxel, a usarse como capital de trabajo corporativo. Sin embargo, al analizar la solicitud de crédito como órgano de vigilancia, la SABG detectó y señaló que tras la licitación pública para el suministro de vales electrónicos de despensa del ejercicio 2025, la empresa celebró contratos con más de 150 entes públicos en condiciones distintas a las ofertadas y recibió recursos públicos que no le correspondían.

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