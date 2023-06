Dolls Drink: hija de los dueños de las licuachelas comparte desgarrador mensaje, tras la tragedia

Las licuachelas ‘Dolls Drinks’ fueron las pioneras de dicha modalidad de micheladas en la CDMX.

La noche del 31 de mayo, los dueños del famoso sitio de licuachelas de Tepito ‘Dolls Drink’ ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, fueron asesinados, mientras viajaban en una camioneta de lujo en calles de la colonia Aragón Inguarán dentro de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Las víctimas fueron identificadas como Diana Odeli ‘N’, sobrina de Pancho Cayagua, fundador de la Unión Tepito y a Adrián ‘N’, conocido como ‘El Pecas’, dueño y fundador de las licuachelas.

Al momento se cree que se negaron a hacer un pago por derecho de piso a un grupo criminal, por lo que ellos optaron por arrebatarles la vida.

Hija de los dueños de ‘Dolls Drink’ comparte emotivo mensaje en redes

La hija de la lamentable pareja que fue asesinada alzó la voz en redes para dar a conocer el dolor que dicha situación le causaba, se trata de Amairany Barbie, una joven emprendedora.

En redes la hija de los difuntos no dejó de externar el dolor al que se enfrenta. / Instagram: @barbie_shezit_oficial_41 @dolls.drinks41

Amairany compartió algunas historias en Instagram en las que se pueden apreciar fotos de sus seres queridos, acompañadas de unos contundentes mensajes.

Te podría interesar: Maryfer Centeno analiza a Daff Hoffman y opina que “no duda” de la palabra de Alexa Parra

En la primera fotografía se observa a la joven acompañada de sus padres en épocas decembrinas: “Papás se llevan mi vida, gracias por tanto, los amo, no me dejen”.

Asimismo, se mostró llorando con una foto de ambos y asegurando que con ello su vida se ve sumamente afectada: “se llevaron mi vida”.

Momentos familiares de los dueños de ‘Dolls Drinks’. / Instagram: @barbie_shezit_oficial_41 @dolls.drinks41

La tercera historia se conforma de una especie de collages en donde externa que no logra salir de ese shock emocional: “los amoo, me dejaron, me dejaron, por favor, no, no, noooo”.

La joven mostró su dolor al subir una foto aferrada a un retrato de sus padres. / Instagram: @barbie_shezit_oficial_41 @dolls.drinks41

Licuachelas un lugar emblemático de Tepito

‘Dolls Drinks’ fungió como pionero de las famosas licuachelas y es que llevaron las micheladas al otro nivel.

El impacto ha sido tanto que han recibido visitas de famosos cantantes como Bellakath, Cazzu, Uzielito Mix y Nodal.