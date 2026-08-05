¿De pronto escuchas que tu bebé respira más fuerte de lo normal, le cuesta trabajo tomar su leche o se despierta varias veces porque no puede respirar? Aunque puede ser angustiante verlo así, la congestión nasal es muy común durante los primeros años de vida. Y tiene una explicación muy sencilla: los bebés todavía no saben sonarse la nariz.

¿Por qué se les tapa tanto la nariz a los bebés?

Los resfriados son una de las causas más frecuentes, pero también pueden influir los cambios de clima, el polvo o un ambiente muy seco.

El moco, en en realidad, cumple una función muy importante. Ayuda a atrapar virus, bacterias y otras partículas antes de que entren al organismo. El problema aparece cuando se acumula y dificulta la respiración.

¿Mocos todo el día? Lo que sí puedes hacer para ayudar a tu bebé a respirar mejor / Cortesía

Pequeños cuidados que hacen una gran diferencia

Mantenerlo bien hidratado (antes de 6 meses, únicamente con leche materna o formula).

Evitar el humo del cigarro.

Procurar espacios limpios y con poco polvo.

Aplicar solución salina para ayudar a aflojar las secreciones.



Un aliado cuando el moco no lo deja respirar

Si el exceso de moco le impide dormir, comer o respirar con tranquilidad, un aspirador nasal puede ser una excelente ayuda.

Su función es retirar suavemente las secreciones que el bebé todavía no puede expulsar por si solo, facilitando el paso del aire y haciendo que se sienta mucho más cómodo.

Lo importante es usarlo con delicadeza y siguiendo las instrucciones del fabricante. No se trata de dejar la nariz completamente seca, sino de retirar el exceso de moco que está causando molestias.

¿Mocos todo el día? Lo que sí puedes hacer para ayudar a tu bebé a respirar mejor / Cortesía

¿Cuándo es el momento de ir al médico?

Aunque la congestión suele mejorar por sí sola, consulta con un profesional de la salud si tu bebé:



Presenta fiebre

Tiene dificultad importante para respirar

Rechaza el alimento

Los síntomas duran varios días o empeoran

Una nariz despejada también da tranquilidad

Los mocos forman parte del crecimiento y, aunque parezcan interminables con algunos cuidados sencillos puedes ayudar a que tu bebé respire mejor, duerma más tranquilo y disfrute cada momento de su día. Porque cuando ellos se sienten bien, toda la familia también.

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