El comediante JJ no para de beber y su familia teme por su vida

Juan José Mendoza Muñoz (48 años) mejor conocido como el ‘Comediante JJ’, es actor de comedia y empresario. Recientemente inauguró un restaurante de mariscos. Tristemente nos enteramos de que su vida corre peligro, ya que no para de beber. Hace dos semanas el público lo obligó a gritos a bajarse del escenario en Tabasco. Platicamos con una persona allegada al comediante y nos dijo:

“Ahora que se presentó en Tabasco, antes del show empezó a beber y beber. La gente del staff le pedí a que no lo hiciera, pero él no entendía. Así se subió́ al escenario. No se le entendí́a nada. El púpúblico, por medio de rechiflas, hizo que se bajara y se suspendió́ el evento. La gente exigió́ que le devolvieran su dinero. No es la primera vez que sucede algo así. ‘JJ’ no entiende. La familia no sabe qué hacer con él”.

También nos cuentan que ha tenido otras cancelaciones de eventos por esta razón y que ha puesto en peligro su vida. “En 2018 intentó escapar de un accidente de tránsito. Él dijo que fue porque no había metido el freno, pero se caía de tomado. Ahora es peor. Maneja así a pesar de que tiene chófer”.

Facebook: El JJ Comediante

Su esposa y mánager, Karla de la Torre, no sabe cómo controlarlo. “Se la pasa bebiendo. En un evento en ciudad Neza, se caía de borracho. Lo tuvieron que sacar por la puerta de atrás.

“Días después, su familia lo llevó a un centro de rehabilitacióńn para tratar sus adicciones. Pero no le sirvió de nada. Hace poco debutó como empresario. Inauguró su restaurante de mariscos ‘El desgarriate, e hizo tremenda fiesta. Al final terminó igual de alcoholizado. Se salió de control”.

Afortunadamente el comediante no es agresivo, pero su familia teme por su vida. Dicen que es un buen padre y esposo, pero que cada día está peor.

“No quiere entrar a ningún centro de rehabilitacióń. Cobra hasta 300 mil pesos por show, pero así como lo gana lo despilfarra en su alcoholismo. El doctor le dijo que tiene que bajarle, pero no entiende. Muchos dicen que se mete cocaína, pero tendrían que preguntáaselo”, concluyó.

Facebook: JJ El comediante

MÁS DATOS SOBRE EL COMEDIANTE ‘JJ’

Juan José́ Mendoza Muñóz, mejor conocido como el ‘Comediante JJ’, nació́ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en 1975.

También es conocido como el ‘Gigante de la comedia’.

En sus inicios actuaba en un lugar llamado ‘La terraza’, de la feria de su pueblo. Comenzó́ un día que no había comediante, y él lo reemplazó.

Ha participado en varios programas de televisióń con ééxito. Durante cinco años fue el comediante estelar del programa TV de noche, junto a Coque Muñoz y Raquel Bigorra.

Tiene 36 años de trayectoria artística. En su comedia no faltan los chistes enfocados a gays, viejitos y borrachos.

