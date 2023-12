Lupita Jones no ve como competencia a Cynthia de la Vega: “Somos dos franquicias diferentes”

En TVNotas hablamos en exclusiva con Cynthia de la Vega (32 años). Externó su emoción por haberse convertido en la directora de Miss Universo México. Además, resaltó que lo vivido con Lupita Jones (56) quedó en el pasado y se enfocará en hacer su mejor papel como directora.

Recordemos que Lupita Jones le quitó la corona por supuestamente haber subido de peso: “El pasado lo dejé atrás. No tengo ningún resentimiento. Al contrario, le agradezco por el tiempo que le dio a esta plataforma que ahora me pertenece a mí. Si ella no le hubiera dedicado todo esto, a lo mejor no estuviera aquí tomando este lugar”, indicó.

Y añadió: “Lupita sigue teniendo su marca: ‘Mexicana Universal’. Es su marca principal. Yo estoy con Miss Universo México. Ésta es mi marca. Cada una tiene lo suyo, con un rumbo diferente. Soy una mujer cristiana y nunca he creído en el karma. Dios movió las piezas como tenían que ser”.

Cynthia asegura que está enfocada en todos los preparativos para la siguiente edición de Miss Universo, la cual tendrá a México como sede: “Claro que siento la presión de que en 2024 gane una mexicana, y sobre todo porque la sede será en México. Pero es una presión que tendré todos los años. Espero que 2024 cerremos con broche de oro: sede, corona y Miss Universo”, puntualizó.

Cynthia de la Vega está nerviosa por la próxima edición de Miss Universo / @cynthiadelav

Se mostró emocionada por tener un gran equipo: “Estoy muy contenta de estar frente a este proyecto. Es algo que siempre había soñado. Llevo siete años encargándome del proyecto de Miss Nuevo León. Ahora vamos a nivel nacional. Buscando alzar el nombre de México. Ahora sí se verá la diferencia en la administración. Será una era llena de muchas cosas frescas”.

Cynthia dejó en claro que no juzgará a las mujeres, ni las violentará psicológicamente. Habrá oportunidad para todas: “Estoy 100% de acuerdo en el tema de la inclusión. Me encanta que todas las mujeres puedan soñar con tener un pie en esta plataforma y que haya oportunidad para todas. Todas debemos unirnos. Sin importar quiénes son mujeres biológicas y quiénes no. Aquí ya no importa eso”, comentó la modelo.

Cynthia de la Vega afirma que tiene ideas frescas para el certamen / Instagram

Lupita Jones no quiere competir con Cynthia de la Vega

Lupita Jones dejó en claro que no pretende competir con Cynthia de la Vega: “Yo no veo ninguna competencia con ella. Somos dos franquicias totalmente diferentes. Las bases y los requisitos de Mexicana Universal están ahí. La otra plataforma presenta opción con reglas distintas. Cada chica encontrará la plataforma donde se sienta más identificada. Lo único que diré respecto al nuevo puesto de ella es que le vaya bien”.

Tras 30 años de reinado, la ex Miss Universo opinó sobre su salida como directora de Miss Universo México.

“No sé si fue justa mi salida como directora. Creo que la forma en la que lo dieron a conocer no estuvo bien. Hay una forma correcta de hacer las cosas, profesional. Tristemente, a los directores se nos trata así. Se acabó el contrato. Está por escrito. Ahí dice que vence tal día. No nos tienen que avisar. Se siente un poco de nostalgia, pero me siento liberada de cosas con las que ya no estaba a gusto”, expuso.

Y añadió: “No considero que haya tenido ningún error. Ni con las participantes, ni con la organización. Mi compromiso como directora nacional y el contrato que tenía con Miss Universo lo cumplí a pie de la letra”.

Considera que se deben respetar los espacios para mujeres. En 2018 externó no sentir nada en común con una persona transgénero: “En las declaraciones que he hecho jamás he atacado a la comunidad trans. Yo los respeto mucho, pero tengo derecho a tener mi propia opinión. Siento que en mi salida influyó haber dicho abiertamente que ya no me gustaban las políticas y la forma en la que estaban conduciendo el evento. Era algo que ya veía venir. Así que no me sorprendió”.

Le preguntamos sobre la estigmatización de las mujeres, luego del escándalo que se suscitó, después de que Sofía Aragón la señalara por supuestamente haber sufrido violencia simbólica de parte de ella.

“Lo que yo siempre pido es que haya una imagen saludable y equilibrada. Que refleje una disciplina en la alimentación, en el ejercicio y en el estilo de vida. Como figuras públicas nos toca poner el ejemplo de lo que estamos pregonando. El objetivo que nosotros buscamos es ese equilibrio en presentar una imagen de la mujer: preparada, capaz, valiente, entregada, emprendedora y líder”, concluyó.

Lupita Jones asegura que hay cosas que ya no le gustaban del concurso / Facebook: Lupita Jones

