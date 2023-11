Michelle Rodríguez responde a las críticas por su pérdida de peso: “El juicio no siempre está chido”

De unos meses para acá, Michelle Rodríguez (39 años) ha venido cambiando su cuerpo. Eso le ha traído críticas y hate en las redes sociales. La actriz, que siempre había defendido “sus curvas”, ahora se ve con muchos kilos menos.

Por esto la han señalado por tener un doble discurso y dejarse “influenciar” por las normas de la belleza y la moda.

Aunque no había querido hablar al respecto sobre su notable cambio, hace unos días la encontramos en la develación de la placa de la obra Somos nosotros, donde trabajan varios de sus amigos. Le preguntamos cómo se sentía y qué ve cuando se pone frente a un espejo.

“Me gusta mucho lo que veo. De eso estoy muy orgullosa. Soy muy mi amiga. Me siento muy bien de acompañarme en este proceso”, nos compartió.

Michelle Rodríguez asegura que está muy feliz con su cuerpo / Instagram: @michihart / X

Al cuestionarle sobre por qué decidió bajar de peso y si para ello acudió a algún tratamiento especial, nos dijo: “No sé si es una decisión que tomé. Es algo que ha sucedido muchas veces durante muchos años. Son las percepciones de los demás. No sabemos la realidad de cada uno”.

Respecto a los comentarios negativos que ha recibido por este cambio en su cuerpo, sobre todo porque a principios de año fue portada de una importante revista donde señaló que todas las personas son bellas, tengan el cuerpo que tengan, señaló:

“Aprendamos a pensar en el otro desde diferentes lugares. El juicio no siempre está chido. Porque, número uno, cuando te toque a ti quién sabe qué aguantes. Número dos, nadie es perfecto. Nos construimos todos los días. Realizamos cosas que nos hacen ser distintas. Ni mejores ni peores. Debemos ser más amables con nosotros y con los otros. Duelen las críticas. Pero sé quién soy. Con el paso de los años me he hecho más fuerte ante esto. No los puedo parar. Lo que sí puedo es decidir hasta dónde me pueden llegar a afectar. Y ya no me afectan”.

A principios de año, fue muy criticada por posar en ropa interior / Instagram: @michihart / X

Con esta transformación en su cuerpo, su vida también cambió: “Creo que son muchas cosas que quiero modificar. Antes quería algo y ahora no. Sobre todo, con serme leal. De pronto se nos olvida y andamos cumpliendo expectativas de todo el mundo”.

Actualmente, se dice contenta y en paz con lo que tiene: “Me caigo muy bien y estoy muy orgullosa de estar así. Siempre he estado a favor de la salud y el bienestar. Siempre he tratado de que así sea mi mensaje. Hoy me quiero más que siempre y quiero seguir así”.

Michelle no para de trabajar. El pasado fin de semana estrenó el musical Mentiras: “Me gusta mucho jugar en esa obra. Estoy muy emocionada de que me hayan invitado. Es de mis obras favoritas. Estoy en Monólogos de la vagina, que me parece que es un texto importante. También estoy con mi gira de stand up. El otro año vienen películas padres. Me gusta mucho trabajar. Estoy feliz con la gama de posibilidades que se me ha abierto”, concluyó.

Michelle Rodríguez está en una etapa muy feliz de su vida / Instagram: @40y20laserie

