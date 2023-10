Pati Chapoy, René Franco y otros conductores en problemas por sus comentarios sobre el peso

Aunque quienes los hacen creen que se trata de comentarios irrelevantes, pueden causar un grave daño en la salud mental de quienes padecen sobrepeso u obesidad. Además, están ejerciendo discriminación y violencia.

Te mostramos algunos casos de figuras públicas que han dado sus opiniones y algunos titulares de medios de comunicación que han generado inseguridad, miedos y hasta trastornos alimenticios.

RENÉ FRANCO CRITICÓ A MICHELLE RODRÍGUEZ POR BAJAR DE PESO, LUEGO DE PROMOVER LA ACEPTACIÓN Y EL AMOR PROPIO

René Franco, en su programa La taquilla, arremetió contra Michelle Rodríguez por estar bajando de peso, luego de que la actriz saliera en la portada de la revista Marie Claire en enero de 2023. En aquel momento, Michelle apareció con lencería dando un mensaje sobre el amor propio y aceptación. Ahora el comunicador asegura que está “traicionando” a sus fans y que la obesidad es un problema de salud y no de imagen.

“Michelle, no mami blue, es un asunto de salud. No es un asunto de política. No tienes que quedar bien con nadie por acomodar tu peso. Te metiste en un discurso de que estabas bien. Y no, no estabas bien. Nadie de los gordos estamos bien así. Y mira que te lo digo como un hombre obeso. Tiene que ver con la ansiedad. En fin, es una enfermedad. No es adecuado estar así de obeso. Pero ahora que ya pasó el tema de la gordofobia y bajó de peso, la van a atacar los gordos, porque ya no se sienten identificados. Ahora los abandonó. Esta mujer llevó el tema hasta allá. Sorry, creaste un panorama alrededor de ti... Creaste una validación de la gordura y ahora bajas de peso... Te va a costar, seguro. Como a cualquier artista que cambia. Muchos de tus fans se sentirán traicionados”.

René Franco criticó a Michelle Rodríguez / Instagram: @michihart / X

PATI CHAPOY RECIBIÓ UNA FUERTE LLAMADA DE ATENCIÓN POR PARTE DE LA CONAVIM. SE TUVO QUE DISCULPAR CON YURIDIA POR HABLAR DE SU FÍSICO

Otro caso sonado fue cuando Pati Chapoy, en una entrevista con el ‘Escorpión dorado’, llamó gorda a la cantante Yuridia: “El asunto es que cuando salió de La academia estaba muy pasada de peso. Siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda. Hasta el día de hoy no acepta el micrófono de Ventaneando”.

La intérprete de “Ya te olvidé" subió un video a TikTok en el que señaló que le afectaron profundamente estos señalamientos sobre su cuerpo: “Si evito dar entrevistas a ciertos medios, no es por berrinche. No es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo. Es porque casi me matan. Es porque, de verdad, se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente.

Yuridia reveló si presentará a su bebé al público / Instagram: @yuritaflowers

Las personas en la calle llegaban a mí y me maltrataban también. Me gritaban cosas. A mí, a mi mamá, a mi papá y hasta a mi nana. Eso es algo que a mí nunca se me va a olvidar. Forman parte de la etapa más oscura de mi vida”. La periodista recibió una llamada de atención de la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), y tuvo que disculparse públicamente.

Pepillo habló de lo mejor y lo peor de haber trabajado con Pati Chapoy en Ventaneando. / Instagram: @patichapoy

ADRIÁN MARCELO FUE CRITICADO POR EXPRESARSE MAL DE LAS MUJERES CON SOBREPESO

El youtuber Adrián Marcelo recibió múltiples críticas tras su aparición en pódcast Mal influencers, de Karla Panini. Se expresó mal de las mujeres con sobrepeso y se hizo viral: “Hoy sí me siento con la libertad de mandar a la ver a una gorda si se me acerca. La neta lo haría contento. Están mal”.

Además, criticó que ese tipo de cuerpos aparezcan en portadas de revistas, en alusión a Michelle Rodríguez: “Ahora salen en revistas y posando. Talla extra… No, no, no. No hiciste nada para merecer una portada, gorda. Tragar. ¿Cuál es el mérito de comer sin parar? No hay disciplina. No a las gordas”.

De inmediato fue severamente criticado. Ante los comentarios se defendió en Twitter: “Alimentarse mal te mata. Recibir burlas de tu cuerpo no. Prioriza lo importante en tu vida y deja de apropiar discursos pendej35. Ya llamas la atención por gordo. No la llames por ser un resentido que no hace nada para salir de dónde está. Ayúdate”. Finalmente borró el comentario y ofreció una disculpa irónica.

EL ESTILISTA ALDO RENDÓN CRITICÓ AL CINEASTA GUILLERMO DEL TORO POR SU FÍSICO. LO LLAMÓ BALLENA

El estilista Aldo Rendón se burló del físico del cineasta Guillermo del Toro, tras ganar el Oscar por la Mejor película de animación, Pinocho. El también influencer y estilista de la cantante Belinda posteó una foto del director mexicano cuando se encontraba en el escenario recibiendo su estatuilla, con la frase “Ya ganó The whale”, refiriéndose a él como “La ballena”. Se mofó del físico de Del Toro y jugó con el título de la película La ballena, por la que Brendan Fraser ganó el Oscar al Mejor actor. Esto causó una gran polémica y la molestia de los fanáticos por su comentario.

Los Premios Ariel 2023 se llevarán a cabo en Guadalajara / Twitter: @enacunam

ANAHÍ DIJO QUE UN COMENTARIO DE UN PRODUCTOR CAUSÓ SUS TRASTORNOS ALIMENTARIOS

Anahí recién reveló, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, que un comentario de un productor de Televisa, en parte, le ocasionó sus problemas de trastornos alimentarios. Quien estaba a cargo del proyecto Primer amor… a 1000 x hora le hizo un comentario que no olvida y que le afectó enormemente: “Me dice: ‘vamos a hacer la telenovela. Estaría increíble que tú seas la protagonista. Pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas. Son muy bonitas. Y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela...” Finalmente, protagonizó dicha novela y Pedro Damián sustituyó como productor a esa persona.

Anahí es una de las artistas más queridas en México / Twitter: @lopezdoriga

PATI TAMBIÉN LES HIZO COMENTARIOS A LOS CANTANTES CHICO CHE Y JOSÉ MARÍA NAPOLEÓN

Al cantante Chico Che, quien se caracterizaba por usar un overol, le cuestionó si lo usaba para “disimular las lonjitas”. Él le respondió que sí y le pidió que se pusiera de pie para medir su cintura. En 1987 a José María Napoleón le hizo el comentario: “Has cambiado bastante… Estás más gordo”. A raíz de estos comentarios algubas personas del público la han señalado como “gordofóbica”.

Pati Chapoy aconsejó al conductor y le pidió que se cuide. / TVAzteca

¿QUÉ ES LA GORDOFOBIA?

Es la discriminación que viven las personas con obesidad o sobrepeso por el hecho de tenerlo. Tiene su origen en la expresión en inglés fatphobia, es un fenómeno social cargado de prejuicios valorativos, incitadores de odio contra los cuerpos que no coinciden con los cánones corporales.

CONSECUENCIAS DE LA GORDOFOBIA

Una de las más graves es la limitación en el acceso a derechos por la discriminación que viven estas personas. La gordofobia atenta contra la salud mental. Las personas que no cumplen con el cuerpo perfecto, marcado por la era de la delgadez y el fitness, sufren discriminación en todos los espacios.

Las alteraciones alimentarias, como la anorexia y la bulimia, son consecuencias alarmantes de la gordofobia. De cada 10 casos de personas con anorexia y bulimia, nueve son mujeres. Los alcances de la gordofobia no son los mismos para ambos géneros.