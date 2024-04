¿Cómo ahorrar dinero?: Diez consejos que siempre funcionan

Ahorrar es un excelente hábito que permite tener un colchón para enfrentar adversidades o situaciones imprevistas, de las que nadie está exento. Sin embargo, muy pocas personas tienen la costumbre de guardar al menos un poco de lo que ganan.

Si bien a veces los ingresos que percibimos se nos van en los gastos cotidianos, lo que se llama “vivir al día”, es recomendable hacer un esfuerzo por ahorrar, aunque sea poquito, pues las eventualidades y las necesidades repentinas de recursos extra no avisan.

Sigue estos sencillos consejos que te permitirán ir creando un colchón financiero, aunque como se dice coloquialmente “poco a poquito”, sin que sacrifiques otros gastos.

1.- Conoce todo tus gastos

Durante tres meses anota cada día todo lo que compres, desde una simple caja de cerillos hasta las tortillas, un bolillo, el gas o la despensa. Debes anotar todo con su precio. Luego sumas lo gastado en el periodo y lo divides entre tres. Así sabrás a cuánto ascienden tus gastos por mes en promedio.

2.- Revisa en qué gastas tu dinero

Te sorprenderá que adquiriste cosas que no necesitabas o que, en realidad, estaban muy caras y que las pudiste haber conseguido más baratas. Seguramente se te antojaron fritangas y golosinas, que no te alimentan y sí te hacen gastar de más. O usaste taxi cuando podías usar transporte público.

3.- Elimina gastos superfluos

Ya que revisaste todas tus compras de tres meses, apunta todo lo que pudiste haber evitado adquirir en ese lapso por no ser artículos de primera necesidad. Créelo, saldrán varias cosas de las cuales podrás prescindir de ahora en adelante.

4.- Lleva comida de tu casa al trabajo

Comer afuera representa un gasto enorme. Eso que gastas en restaurantes o fondas te lo puedes ahorrar. Al final de la quincena sentirás un respiro al ver que ya te va sobrando algo de dinero.

5.- Compra mayoreo

Con familia o amigos forma un club de consumidores para que, en conjunto, adquieran productos de primera necesidad a medio mayoreo o a mayoreo, a más bajo precio. Por ejemplo: Azúcar, arroz y frijol por costal o aceite en cajas, etcétera.

6.- Ahorra Luz

Aunque la luz es un gasto fijo e imprescindible, ahí también se puede lograr una reducción importante de gastos. Desconecta los aparatos que no utilices y checa que no queden encendidas luces que no se ocupan. El recibo llegará más bajo que de costumbre.

7.- Establece metas

Ya que te convenciste de que sí es posible que te sobre dinero para ahorrar y que no necesariamente irás “al día” como antes, empieza a hacerlo con cierto orden. Establece una cantidad fija que guardarás disciplinadamente cada mes.

8.- Abre una cuenta en el banco

Se recomienda abrir una cuenta bancaria para darle más formalidad y seguridad al ahorro y, de paso, obtener un rendimiento que, aunque suele ser pequeño, será mayor que el que te brinda tu colchón o el cajón del buró. Si tienes una cuenta de nómina, no será necesario abrir otra, pues al reducir tus gastos, el dinero permanecerá en esa cuenta en la que te depositan tu salario.

9.- Fija una meta de ahorro anual realista

Quizás esto implique algunos pequeños sacrificios, como dejar de comer tantas chucherías, bajarle un poco a las chelas o al uso de taxis. Pero, al cumplir con la meta que te fijaste, sentirás una gran satisfacción. Y lo más importante es que, por fin, tendrás disponible un colchón financiero que antes no tenías.

10.- Dale rendimiento a tus ahorros

En el supuesto de que te gastes lo que juntaste, piensa en hacer uso de algún instrumento financiero que te permita obtener un mejor rendimiento de tus recursos, como las cuentas de inversión a plazo fijo, que te garantizan que no tocarás tu ahorro en cierto plazo, aunque quieras.

