Eduin Caz: ¿Qué es y cuáles son los síntomas del cáncer de esófago que padeció el cantante?

Algunos de los factores de riesgo de la enfermedad son el reflujo constante, fumar, consumir bebidas alcohólicas, tomar muchas bebidas calientes, y no comer suficientes frutas y verduras.

Durante una reciente presentación de Grupo Firme en la Feria Nacional Potosina, Eduin Caz sorprendió a todos los presentes al revelar que padeció cáncer de esófago, consecuencia de una hernia hiatal mal tratada.

Aunque dejó en claro que ahora ya estaba recuperado, el vocalista de la famosa agrupación admitió que tuvo miedo cuando se enteró del diagnóstico y no tuvo reparo en enseñar las cicatrices que le dejó el duro proceso.

“Yo soy una persona normal como ustedes. Yo canto pero también siento. Fue una hernia hiatal que se va complicando y a mí me valió ver**. Entonces eso se hace esófago de Barret y se hace cáncer, y así como se quedaron ustedes, así me quedé yo el 4 de noviembre, frío. Dije ‘me cargó la ver**’, igualito, pero busqué a los mejores doctores y me operé y aquí andamos”, expresó.

Asimismo, mencionó que no quiso hablar del tema en su momento para evitar que su público le tuviera lástima: “Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘¡Ay, pobrecito!’. Me acabo de hacer un estudio y ando al ver**. Entonces hay que disfrutar”, puntualizó.

Eduin Caz revela en pleno concierto que superó el cancer y mostró las cicatrices de una cirugía a la que se sometió para combatir esta enfermedad pic.twitter.com/H1FSG4EgZY — Lo + viral (@VideosVirales69) August 27, 2023

Te podría interesar: Eduin Caz revela en pleno concierto que le diagnosticaron cáncer de esófago

¿Qué es el cáncer de esófago?

De acuerdo con los especialistas, el cáncer esofágico es aquella afección que “ocurre en el esófago, un tubo largo y hueco que va desde la garganta al estómago”. Recordemos que esta parte del cuerpo ayuda a mover la comida que se traga desde la parte posterior de la garganta hasta el estómago para ser digerida.

Desafortunadamente, esta enfermedad es la sexta causa más común de muertes por cáncer en todo el mundo, siendo más frecuente en hombres.

El cáncer de esófago suele afectar más a hombres que a mujeres / Pixabay

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más comunes del cáncer de esófago están: Dificultad para tragar, pérdida de peso, dolor en el pecho, acidez estomacal y tos o ronquera.

No obstante, existen casos en los que el paciente no presenta ningún signo de la enfermedad, por lo que es recomendable hacer chequeos médicos constantes.

Uno de los síntomas más comunes de la enfermedad es la dificultad para tragar / Freepik

Factores de riesgo

Aunque no hay una causa concreta que desencadene la enfermedad, los expertos han encontrado algunos factores de riesgo que “facilitan” el padecimiento, entre las que están: Reflujo constante, el tabaquismo, consumo de bebidas alcohólicas, tomar muchas bebidas calientes, no comer suficientes frutas y verduras, así como los tratamientos de radioterapia en pecho y abdomen.

Cabe destacar que, si no se trata a tiempo, este padecimiento puede causar diversas complicaciones como: obstrucción del esófago, dolor y sangrado esofágico.

Un fuerte factor de riesgo para la enfermedad es el consumo constante de bebidas alcohólicas. / Pixabay

Te recomendamos: Regalan boletos para el concierto de Emilio Osorio por supuesta baja demanda: “Sonó más el “Pégate pa’mí”