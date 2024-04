¿Las grasas te ayudan a bajar de peso?

Las grasas no son el enemigo: Olvídate de lo que creías saber. Las grasas son vitales para nuestra salud y pueden ser un gran aliado en la pérdida de peso. ¿Sorprendido? Sigue leyendo.

¿Carbohidratos o grasas? La elección correcta

Una fogata en tu interior:

Imagina que necesitas mantener una fogata encendida toda la noche. ¿Usarías papel, que arde rápido pero se acaba pronto, o leña, que tarda en encender, pero mantiene el fuego vivo por horas?

Aquí la leña son las grasas saludables y el papel son los carbohidratos refinados. Mientras los carbohidratos te dan un golpe de energía que desaparece enseguida, las grasas te mantienen con energía duradera. Lo que hace que sea más eficiente su combustión.

TIPOS DE GRASAS: NO TODAS SON IGUALES

Grasas saturadas:

Están en la carne, en productos lácteos enteros, y en algunos aceites. Tradicionalmente, se pensaba que éstas elevaban el colesterol y el riesgo de enfermedades del corazón. Estudios recientes sugieren que la relación no es tan directa. La clave está en el equilibrio y en no excederse.

Grasas trans: Son las verdaderas villanas. Se encuentran en alimentos procesados, margarinas y algunos aceites usados en la cocina industrial. Estas grasas pueden incrementar el riesgo de enfermedades del corazón al elevar el colesterol “malo” (LDL) y disminuir el “bueno” (HDL). ¡Evítalas!

Grasas monoinsaturadas: ¡Aquí comienza la diversión! Son tus amigas. Se encuentran en el aceite de oliva, aguacates y nueces. Ayudan a reducir el riesgo de enfermedad del corazón al mejorar los niveles de colesterol.

Grasas poliinsaturadas: Incluyen los omega-3 y omega-6. Están en pescados grasos como el salmón, semillas de lino y aceites vegetales. Los omega-3 son especialmente beneficiosos para el corazón, el cerebro y la inflamación general.

¿CÓMO FUNCIONAN?

Energía sin altibajos: A diferencia de los carbohidratos, las grasas no te hacen subir y bajar como una montaña rusa de energía. Te dan un empujón constante, alivian el hambre y bajan la necesidad de comer cada dos por tres.

LOS BENEFICIOS OCULTOS

Más allá de la energía: Las grasas son esenciales para tus hormonas, ayudando a mantener todo en equilibrio, desde tu estado de ánimo hasta tu capacidad para quemar grasa y construir músculo.

GRASAS Y PÉRDIDA DE PESO: LA VERDAD

Sí, comer grasas ayuda a adelgazar: Aunque tengan más calorías, las grasas te ayudan a sentirte lleno más tiempo, lo que significa que comes menos. Y mejor aún, ayudan a tu cuerpo a manejar la insulina, esa hormona que hace que usemos el azúcar, facilitando la quema de grasa.

Comer grasas no significa que vas a aumentar de peso en automático. Lo importante es escoger tipos de grasas que sean buenos para ti y comerlos como parte de una dieta balanceada, junto con un estilo de vida activo. Las grasas buenas, como las que hay en el aguacate, las nueces o las sardinas, no solo te ayudan a sentirte satisfecho, sino que apoyan el funcionamiento del cuerpo, incluyendo tu metabolismo y hormonas. Así que, cuando comas ese trozo de aguacate o salmón, recuerda que haces algo positivo por tu salud.

CONCLUSIÓN: COME INTELIGENTE

Elige bien y vive mejor: No se trata de comer cualquier grasa. Elige las saludables. Incorpóralas en una dieta equilibrada. Mantente activo, no solo te ayudará a perder peso, sino que también mejorará tu salud general Ahora sabes la verdad sobre las grasas. No todas son iguales, pero elegir las correctas puede ser el secreto para tener una vida más saludable y energética. Incluir grasas saludables en tu dieta es un acto de amor propio que beneficia a cada célula de tu cuerpo.

