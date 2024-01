Conoce el horario del Metro y Metrobús por Día de Reyes en CDMX

Aunque el Día de los Reyes Magos es una fecha muy emocionante para todos los niños, suele provocar mucho caos vial en la Ciudad de México, pues los reyes están en búsqueda de los obsequios para los pequeños de los hogares.

Con el fin de aliviar un poco el tráfico, las autoridades capitalinas dieron a conocer que modificarán el horario de servicio en diversas líneas del Metrobús.

A través de redes sociales, se informó que el viernes 5 de enero se extenderá el servicio hasta las 2:30 de la madrugada del 6 de enero. No obstante, a partir de las 12 am, el transporte pasará en intervalos de 15 minutos.

Esta modificación se verá reflejada en las líneas 1,2,3,4,5,6 y 7, en apoyo a Melchor, Gaspar y Baltasar para que lleven los obsequios en la noche del famoso Día de los Reyes Magos.

Pinterest/Redes sociales

Checa: Videollamada con los Reyes Magos: mira cómo sorprender a los niños el 6 de enero y gratis

¿El Metro modificará su horario?

Hasta el momento, no se ha reportado algún cambio en el horario de servicio del Metro, el cual es de 5 am a 12 am. No obstante, se permitirá el acceso de objetos voluminosos en sus estaciones, por lo que los reyes podrán ingresar sin problemas con los obsequios.

Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso a disposición un aproximado de 6 mil 761 policías, apoyados de 409 vehículos, 16 ambulancias, 17 motoambulancias del ERUM y un cóndor, en apoyo al llamado Operativo Día de Reyes.

Mira: Reyes Magos 2024: ¿Te pueden multar por enviar la carta en globo? Entérate aquí

Este operativo comenzó desde el 1 de enero y busca salvaguardar la seguridad de las personas que transitan por la ciudad y desde luego de los Reyes Magos que vayan en búsqueda de los regalos para este día tan especial.

“Nos va a ayudar mucho Seguridad Ciudadana en el Zócalo, pero no solo en el Zócalo, sino que Seguridad Ciudadana va a tener operación durante el cinco, el seis, durante varios días, porque va a estar también cuidando jugueterías, plazas comerciales, plazas cívicas, alcaldías. En fin, diversos lugares donde se realizan las festividades de los Reyes Magos”, señaló el Jefe de Gobierno, Martí Batres.

Pinterest/Redes sociales

Te recomendamos: Desfile de Reyes Magos 2024 en Puebla: Todo lo que tienes que saber: ruta, horarios y cierres viales