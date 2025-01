Gala Montes celebra el Día de Reyes con regalos y momentos inolvidables junto a niños

La actriz y cantante Gala Montes ha mostrado que, además de su talento en la actuación y la música, tiene un gran corazón. En una reciente celebración del Día de Reyes, la protagonista de ‘Vivir de amor’ emocionó a niños en Querétaro al compartir con ellos un momento inolvidable.

Además, su carrera musical sigue en ascenso, con un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional que promete marcar un antes y un después en su trayectoria. Este show se presentará el próximo 22 de febrero de 2025.

Gala Montes denuncia acoso / FB: Gala Montes

Gala Montes emociona a niños en el Día de Reyes

Gala Montes reapareció en redes con una acción que conmovió a sus seguidores. La actriz celebró el Día de Reyes de una manera especial al convivir con niños en el municipio de Colón, Querétaro. Este evento fue organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y destacó por la entrega de regalos y la alegría compartida.

En un video y una fotografía difundidos inicialmente por su mánager y pareja, Icho Van, y luego publicados por la propia Gala en su perfil, se ve cómo los niños reaccionaron emocionados al verla, corriendo a abrazarla.

La intérprete de ‘Tacarara’ recibió cálidos mensajes de sus seguidores en Instagram, como:

“Qué gran corazón tienes Gala”,

“Cada día te admiro más” y

“Te amamos. Eres la mejor”.

Esta celebración no solo incluyó regalos, sino también la tradicional rosca de Reyes, que simboliza la visita de los tres reyes magos al Niño Jesús. La actriz dejó claro que conectar con sus fans y la comunidad es una prioridad en su vida, incluso en momentos de descanso.

Gala Montes rompe en llanto tras vender boletos para su concierto en el Lunario en minutos

El Día de Reyes coincidió con una etapa emocionante en la vida profesional de Gala Montes. Su primera presentación en solitario, como parte de su gira ‘Hasta cuando tour’, logró un impresionante sold out en el Lunario del Auditorio Nacional. La fecha está programada para el 22 de febrero. Los boletos se agotaron en solo cinco minutos, un logro que dejó a la cantante visiblemente emocionada.

En sus redes sociales, Gala compartió su reacción, llena de lágrimas y agradecimiento:

“Creo que ya hicieron sold out de los primeros boletos... Es que vengo justo de la psiquiatra. Me acordé de las veces que he salido rota de estar mal. Ahorita estoy llorando porque estoy contenta y me da mucho gusto. Esto lo hicieron ustedes, gracias”, expresó la cantante.

Con su enfoque en la música y su conexión emocional con los fans, Gala Montes sigue demostrando que es una artista versátil y comprometida.