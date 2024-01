Margot Robbie inmortalizará sus looks inspirados en Barbie con un libro que lanzará este 2024

La estrella y productora de ‘Barbie’, Margot Robbie, junto con su estilista, Andrew Mukamal, idearon diversos looks inspirados en las muñecas que no llegaron a las alfombras rosadas cuando la gira de prensa se vio truncada por las huelgas de escritores y actores. Esos atuendos y más aparecerán en un nuevo libro, ‘Barbie: The world tour’.

El libro de 160 páginas exhibirá imágenes de Robbie personificando a Barbie, capturadas por el destacado fotógrafo de moda, Craig McDean.

‘Barbie: The world tour’ también incluirá imágenes inéditas de los archivos de Mattel, bocetos de diseñadores, fotografías Polaroid y más del mundo de Barbie. Todo, presentado en collages por el director de arte, Fabien Baron. Robbie y Mukamal también aportan sus propias palabras al libro.

En una publicación de Instagram, Mukumal expresó que el libro es “un proyecto lleno de amor dedicado a todos los amantes de Barbie y fanáticos de la moda en todo el mundo”, agradeciendo a Margot Robbie por su colaboración y resaltando cada momento del proceso como una “alegría absoluta”. Este libro promete convertirse en un tesoro para los admiradores.

¿Cuándo saldrá a la venta el libro?

‘Barbie: The world tour’ será lanzado el 19 de marzo e incluirá textos redactados por Robbie, Mukumal y otros expertos. Contará con un prólogo de Edward Enninful, exeditor de Vogue británica, una introducción de Margaret Zhang, directora de cine y editora de Vogue China, y un epílogo de la reconocida productora y directora, Greta Gerwig.

¿De qué trata la afamada película Barbie?

Una muñeca Barbie abandona Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta y se embarca en una aventura en el mundo real, donde descubrirá que los hombres dominan el mundo y las mujeres no tienen la misma voz. La dirección es de Greta Gerwig.

