¿Shawn Mendes regresa a la música con nuevo álbum y tour mundial?

Fue en julio de 2022, cuando el cantautor canadiense Shawn Mendes, por medio de un comunicado oficial, reveló que su gira mundial ‘Wonder the world tour’, quedaba cancelada debido a que se sentía completamente agotado, por lo que comenzaría a trabajar en su salud mental.

Textualmente, el cantante se dirigió a sus fanáticos diciendo: “Necesito tomarme el tiempo que nunca me tomé personalmente, para volver más fuerte. Esto no significa que no haré música nueva, y no puedo esperar a verlos de gira en el futuro, les prometo que regresaré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar. Los amo a todos y muchas gracias a todos por apoyarme y acompañarme en este viaje”, compartió Shawn Mendes a través de sus redes sociales.

Y cumplió, los meses pasaron y el cantautor canadiense, publicó dos sencillos más, el primero Heartbeat para la película Lilo, Lilo, Cocodrilo’, en la que también presta su voz. Meses más tarde, en 2023, lanzó otra canción titulada “What the hell are we dying for? Ésta fue estrenada en junio de este año. Sin embargo, tras estos temas no habló de proyectos futuros ni de una gira hasta ahora.

¿Shawn Mendes anuncia su regreso?

En las últimas horas, surgió un rumor que apunta a que Shawn Mendes se estaría preparando para su gran regreso con un álbum de estudio para posteriormente embarcarse en un tour mundial.

¿Vendrá a México?

Según varios medios, el exnovio de Camila Cabello ofrecerá tres conciertos en México en la CDMX, Guadalajara y Monterrey. Las fechas se especulan serían para el último trimestre del 2024.

¿Habrá preventa?

De ser cierto, los boletos comenzarían a venderse a mediados del próximo año.

¿Y el álbum?

Según la información trascendida, llegaría a inicios del 2024 para dar paso a la gira y poder lanzar las fechas y ciudades que visitara en su nueva gira.

Hasta ahora, no hay póster oficial, ni comunicado por parte del artista o de su equipo, por lo que la información queda en calidad de rumor.

