¡Yandel de vuelta en México! Todo lo que debes saber para asistir al concierto

El pasado martes 9 de enero, el cantante y ahora solista puertorriqueño, Yandel dio a conocer a todos sus fans las nuevas fechas en las que su tour Yandel 2024 visitará México. Con esta gira el reguetonero deleitará a gran parte de su público de Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Yandel llegará a México en el 2024

Mediante un comunicado de prensa, el famoso confirmó que su gira iniciará en Los Ángeles, California y concluirá en noviembre en la CDMX.

Al momento, se desconocen los lugares puntuales en donde el cantante brindará sus conciertos en tierras aztecas. Sin embargo, dio a conocer las fechas que estará en México.

17 de abril- Guadalajara

20 de abril- Monterrey

21 de abril- CDMX

10 de agosto- Baja California

23 de noviembre- CDMX

¿Cuándo será la preventa y venta de boletos y cuál es su precio?

Debido a que Yandel no ha dado más información respecto a su paso por México, aún se desconocen las fechas en las que se llevará a cabo la preventa, así como la venta general de las entradas sus conciertos. De igual forma, los precios aún se desconocen por la misma razón.

Será hasta que Yandel comunique, a través de sus redes sociales, la venta de tickets para sus presentaciones, que se conozca el costo de ellos y las fechas en que estarán disponibles.

