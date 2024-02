Video: Conductores de Ventaneando arremeten contra ‘LCDLF4'

Ni un mes, ni un mes ha pasado desde que inició La casa de los famosos de Telemundo y vaya, que tuvo un comienzo muy polémico. Todo protagonizado por Frida Sofía, quien canceló su participación a última hora y esto dio pie a un sinfín de rumores con respecto al motivo

Se comenzó a decir que la hija de Alejandra Guzmán tenía ciertos problemas y que no accedió a hacerse un antidoping, ¿a poco ocultaba algo? Pero en medio de todo este revuelo, la famosa dio la cara y aseguró que ella en realidad no quería participar, pues consideró que estaban invadiendo su privacidad al tratar de investigarla y eso no le latió para nada.