Video: Miguel Bosé entra a quirófano para no perder su movilidad

Desde octubre del año pasado, el famoso cantante español Miguel Bosé presentó problemas en la columna vertebral, esto debido a una hernia discal severa, derivada de un accidente automovilístico, que se suscitó hace más de 2 décadas.

Dado el caso se sometió a una cirugía con tal de corregir dicho malestar. Y pese a que parecía que, y la pesadilla había terminado, el intérprete recientemente volvió a ser hospitalizado en Barcelona, justamente por el mismo o mal que presentó hace un año.

Por este motivo, las alarmas se encendieron nuevamente. La revista española Semana precisó que el famoso se encuentra en una clínica especializada para tratar su hernia discal, misma que dificulta su movimiento y le genera constantemente entumecimiento.

No obstante, la publicación no aclara si se trata de la misma hernia o simplemente apareció otra. Por si no lo recuerdas hace unas semanas, el artista develó que dicho malestar iba en aumento y que incluso veía imposible el postergar su tratamiento.

Al momento se desconoce en qué fecha se llevará a cabo la nueva cirugía o si es que ya se realizó. Lo único certero, de acuerdo con la revista, es que lleva un par de días hospitalizado.

Por ahora el artista no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales. Esperemos que todo fluya bien para Bosé, le mandamos nuestras mejores vibras.