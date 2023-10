Ana Bárbara abre nueva fecha en el Auditorio Nacional con el “Bandidos Tour” y habla de sus polémicas

Ana Bárbara está de manteles largos debido a que abrió una nueva fecha en el Auditorio Nacional. Este próximo 14 de octubre presentará su show de la gira “Bandidos Tour”.

En conferencia de prensa la cantante señaló que quiere hacer algo especial para celebrar sus 30 años de carrera. Si bien, Ana está triunfando con su gira, también está viviendo polémicos momentos y la prensa no dudó en cuestionarlo.

Acerca de la situación que está viviendo con su hermano Francisco, quien reclama los derechos de autoría del tema “Y lo busqué”, comentó: “Lo único que puedo decir es que los arreglos ya están hechos, desde que la escribí”.

Ana Bárbara dio una conferencia de prensa para dar a conocer su nueva fecha en Auditorio Nacional / Alejandro Isunza

Respecto al supuesto distanciamiento que hay entre su mamá y ella, del que incluso se ha dicho que la cantante le retiró el apoyo económico, respondió: “Mi madre para mí es sagrada. A mi mamá nadie la toca. Es mi madre, mi viejita hermosa y sí he hablado con ella”.

Otro tema que desde luego no pasó desapercibido fue el amor y de los posibles planes de boda con su novio Ángel Muñoz. Acerca de esto la cantante comentó que le gustaría casarse: “Estoy contenta viviendo esta etapa en la que estoy con mis seres queridos. Viviendo el momento con mi pareja de hace nueve años. Yo he dicho qué me gustaría hacerlo”.

Para finalizar, Ana Bárbara dijo que está planeando hacer algo muy padre para festejar sus 30 años de carrera artística, por lo cuál está viendo si hacen un disco especial o algo así. ¡Esperemos tener pronto nueva música de la cantante!