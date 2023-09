Apio Quijano confirma que sí tuvo un “viaje mágico” con Poncho de Nigris en LCDLFM

En su momento, Poncho de Nigris reveló que metió gomitas de CBD en LCDLFM.

Hace unas semanas, Poncho de Nigris contó que usó las reglas de La casa de los famosos México a su favor para meter unas gomitas de CBD (cannabis), las cuales compartió con Apio Quijano y Sergio Mayer.

Aunque en su momento no comentó nada acerca de estas declaraciones, el integrante de Kabah confirma lo dicho por el actor y revela cómo fue su experiencia al consumir los “dulces mágicos”.

Fue durante una transmisión en vivo para redes sociales, donde relató que De Nigris llegó a compartirle una “mordidita” de dichas gomitas y por ello tuvo algunos “comportamientos extraños” dentro del reality.

“Si había gomitas perdidas. Si llegué a probar de vez en cuando, pero nada más, Poncho llevó unas gomitas de relajación y en veces si le daba una mordidita”, indicó.

El famoso cantante también reconoció que se siente muy “apenado” por todas las cosas que hizo durante “sus viajes”, pues era muy “evidente” su estado inconveniente.

“Por eso hay unos videos míos, donde estoy bailando y me quiero morir chavos. Me quiero arrancar los tres pelos que me quedan. Se ve que estoy en Neptuno. Estoy viajando, como un astronauta”, dijo.

Incluso reveló que muchas veces lo convocaban al confesionario durante sus “viajes” para hacerle alguna pregunta: “Yo creo que ya lo hacían así para picarnos. Estaban (los productores) bien atentos”, mencionó.

Apio Quijano cree que los productores de LCDLFM ya sabían que consumían gomitas / Facebook: Apio Quijano

¿Cómo fue que Poncho de Nigris metió sus gomitas mágicas al show?

Aunque se sabe que la producción de LCDLFM tenía reglas muy estrictas y no se les permitía llevar muchas cosas a los participantes, Poncho de Nigris comentó que sí les autorizaban portar unas gomitas de melatonina para dormir.

Fue así como aprovechó este permiso para meter gomitas de CDC en su lugar: “A ver si no me meto en p3d*s. Me llevé unas gomitas de CBD... Entonces yo dije: ‘si hay mucho pedo pa’ relajarme me voy a ch*ng4r una gomita’”, señaló.

Poncho de Nigris metió gomitas de cannabis a La casa de los famosos México / Instagram: @ponchodenigris

