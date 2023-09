Depeche Mode triunfó ante el público mexicano en el Foro Sol; así fue su concierto

Como parte de su gira Memento Mori, la banda Depeche Mode llegó a México para deleitar a su público con tres conciertos en el Foro Sol.

En el primero de ellos TVNotas pudo constatar que fue un rotundo éxito. La agrupación británica fue ovacionada desde un inicio por todos sus fans, debido a que interpretaron tanto sus mayores éxitos, como sus más recientes canciones.

La velada inició con temas como: My cosmos is mine, Wagging tongue, Walking in my shoes y It’s no good.

Así se vivió el concierto de Depeche Mode / Cortesía OCESA Lulú Urdapilleta

“Muchas gracias, ¿están listos, Ciudad de México?”, fueron las palabras del vocalista Dave Gahan, quien no paró de bailar en el escenario ante la emoción de sus admiradores.

En el escenario había una gran pantalla que reflejó diversas animaciones que lograron un gran show.

Así se vivió el concierto de Depeche Mode / Cortesía OCESA Lulú Urdapilleta

Un momento muy emotivo se vivió cuando recordaron a Andrew Fletcher, miembro fundador de la banda, quien falleció el año pasado. Esto mientras cantaban World in my eyes. En la pantalla apareció el rostro de Fletcher.

Depeche Mode cerró este concierto con sus mejores clásicos: Just can’t get enough, Never let me down again y Personal Jesus.

La agrupación tendrá dos presentaciones más los próximos 23 y 25 de septiembre en el mismo recinto, el Foro Sol.