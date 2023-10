El cantante Kurt llega a Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara

El cantautor, Kurt, originario de Culiacán, Sinaloa, se ha ido abriendo camino de manera exitosa en el mundo de la música. Muestra de ello han sido sus nominaciones a los Latin Grammys en 2020 como Mejor nuevo artista y en 2023 por Mejor álbum vocal pop tradicional.

Su más reciente sencillo, Diosa, llegó a las plataformas musicales en junio y ya ha alcanzado más de 200 mil reproducciones, lo cual lo tiene muy feliz.

Hará tres presentaciones: el 11 de noviembre, en el teatro Metropólitan, en la CDMX; el 15 de noviembre, en Pabellón M, en Monterrey; y al día siguiente, en el teatro Diana, en Guadalajara.

Kurt estará en el Teatro Metropólitan / Liliana Carpio

Kurt ofreció una conferencia de prensa y declaró: “El teatro Metropólitan se me hace un lugar emblemático. En los conciertos de la CDMX y Monterrey tendremos invitados especiales que son sorpresa, y en Guadalajara estará conmigo Caloncho que siempre me ha abierto las puertas. Estoy muy contento de cómo ha evolucionado mi carrera. Hace unos meses Adriel Favela me invitó a participar en su disco y fue un reto cantar con mariachi. También he cantado con Kany García y Manuel Carrasco en sus shows”.

Una de sus grandes experiencias fue cantar con Sting: “Fue un sueño cumplido. Es el héroe de mis héroes. Tuve la oportunidad de estar varias horas platicando con él Le pedí consejos. Me enseñó música que no ha salido. Conversamos de nuestras familias”.

Kurt estará en el Teatro Metropólitan / Liliana Carpio

Además, de su tema Diosa comentó: “Parte de la vida, cuando llegué al estudio dije que quería hacer una canción alegre, que tuviera ritmo y que en la letra enalteciera a la mujer, que se sintiera bella y fuerte. Yo tengo grandes mujeres en mi vida, mi mamá y mi hermana que son muy luchadoras y las admiro bastante”.

Finalmente, señaló “Para realmente valorar el amor tienes que conocer el dolor. Luego cuesta trabajo reconstruirte y evolucionar, y yo lo que intento hacer es encontrar los vehículos que a mí me sirven para expresar lo que vivo y siento, y el vehículo del amor es el más importante del mundo. En mis redes sociales se ve cuando la estoy pasando mal y también cuando la estoy pasando bien. Le canto al amor y desamor”.