El comediante Alex Fernández celebrará 10 años de hacer stand up

El comediante Alex Fernández cumple 10 años de hacer stand up y para celebrar se presentará este 12 de diciembre en el teatro Metropólitan.

Alex se ha convertido en un ícono de la escena standupera de nuestro país. Tiene varios especiales, entre ellos, los de Netflix: El mejor comediante del mundo y El especial de Alex Fernández.

Además, creó su propio pódcast, participó en la primera y segunda temporada de LOL México y a principios de este año se presentó en el Auditorio Nacional con su show Sin toronja.

Alex Fernández comediante teatro metropolitan

Alex ofreció una conferencia de prensa en el teatro Metropólitan en el que mencionó: “Ejercí la carrera de Mercadotecnia durante siete años, pero en 2013 decidí dedicarme profesionalmente y de tiempo completo a la comedia”.

Y comentó: “Será un show mejorado, con nuevo material y que estoy seguro le encantará a todo el público, con quien estoy muy agradecido por el apoyo que siempre me han dado”.

Alex Fernández comediante teatro metropolitan

Finalizó: “Me encanta ser referente de nuevos talentos, que se me acerquen y me digan que crecí contigo te hace sentir ya grande, pero es muy padre ser ejemplo en una industria que ha agarrado mucho vuelo. Mi pasión es entretener gente pero también me ha servido a mí como herramienta personal para sanar, decir las cosas que siento, hablar de depresión y poder tratar mi depresión y ponerla en la conversación”.

Alex Fernández comediante teatro metropolitan

