Yuri triunfó en el Auditorio Nacional y anunció conciertos con Cristian Castro en 2024

A un año de que iniciara su gira Euforia, Yuri continúa con gran éxito. En su presentación de la noche de este viernes en el Auditorio Nacional registró lleno total con localidades agotadas.

El show inició con temas como Éste es mi chico, Esperanzas, Dame un beso, Amiga mía y Qué te pasa.

Yuri se dirigió a su público para decirles: “Gracias por este lleno, por su fidelidad, su amor. A veces me dicen: ‘Ya no te pongas más cosas. Pareces arbolito de Navidad’, pero me vale porque ustedes se merecen esto y mucho más. Yo respeto mucho a mi público y quiero darles cosas diferentes”.

Yuri anuncia concierto junto a Cristian Castro / Luis Marin

Y la cantante lo cumplió con más de 10 cambios de vestuario y alrededor de 20 bailarines que ofrecieron un espectáculo de primer nivel. Entre las canciones más ovacionadas se encontraron: Yo te pido amor, Detrás de mi ventana, Todo mi corazón y Cuando baja la marea.

Yuri sorprendió al anunciar que en el 2024 hará una serie de conciertos con Cristian Castro quien apareció en un vídeo diciendo: “Vamos a estar en el Auditorio Nacional el 21 y 22 de febrero. Ahí vamos a estrenar nuestra gira. Gracias por dejar compartir mi música con la tuya”.

A lo que la jarocha respondió: “Cuando mi mánager me dijo de la gira con Cristian le dije que cómo si ya estoy más relajada, y ahora que lo vea le diré: ‘Vamos a cantar juntos, primero sin tu saiote (tanga), y quiero que me cantes como mexicano’.”

“Yo quería que esa gira se llamara Locos por la música, porque los dos estamos bien pirado. Él un poquito más que yo, y entonces le dije a mi mánager: ‘Seguro que sí va a venir a cantar y no nos va a dejar plantados, y se me hace que nos va a salir con alguna mamarrachada y será muy divertido’. No se lo pueden perder. Sólo estaré con él cinco meses. Yo no le voy a aguantar más”, dijo entre risas.

Posteriormente subió al escenario a un joven que en redes sociales le dijo que iría a su concierto hasta adelante, y ella le agradeció por las nuevas generaciones que la apoyan.

Al presentar la canción El espejo mencionó que esa canción se hizo éxito gracias a la comunidad gay y dijo: “Yo les agradezco bastante a ellos el cariño y amor que aún muchos me tienen”.

Yuri confesó que su tema favorito era Quién eres tú y explicó: “Yo estaba así como dice la canción y hoy le quiero dar gracias a Dios porque sin Él no soy nada. Él le dio rumbo a mi vida y por Él estoy aquí.”

“Hace unos días fue trending topic la noticia de que Daddy Yankee se retiraba de la música para entregar su vida a Cristo. Él dijo públicamente que necesitaba al Rey de reyes y ahora Jesús está en su corazón. Cuando un artista de ese peso dice algo así, bota todo lo que crees y piensas”.

