Florinda Meza revela el motivo por el que ya no se transmiten los programas de Chespirito

A pesar de las peticiones del público, desde hace tres años los programas de Chespirito no han sido retransmitidos en televisión.

En 2020 se dio a conocer que los herederos de Chespirito tenían que renovar su contrato con Televisa y hasta el momento no tienen un acuerdo. Respecto a este tema, Florinda Meza lanzó un video en el que asegura que ella no es quien ha puesto trabas a dichas negociaciones.

Añadió que ella respeta al público y que, como colaboradora literaria, sí ha estado interesada en negociar “Eran nuestro placer... Yo sí soy colaboradora literaria del programa. Yo sí negociaría por mi trabajo, porque además fui intérprete múltiple de los mismos”.

La actriz de Doña Florinda afirma que el legado de Roberto Gómez Bolaños es una gran responsabilidad.

“Una herencia del genio... no es solamente un regalo es una valiosa responsabilidad”, dijo.

La actriz no señaló a ninguna televisora en específico como responsable de las negociaciones. Sin embargo, dejó entrever quién ha obstaculizado la venta de la transmisión de los programas.

Finalmente, la actriz lamentó que los fans no puedan disfrutar estos programas que marcaron a generaciones:

Florinda Meza

“Qué tristeza el público está esperando. El comprador está en pie, no he sido yo, quién dijo que no, O sea que pregunten a quien tengan que preguntar”