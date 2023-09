Gloria Trevi llora al revelar que sufrió un terrible aborto a los 27 años

Gloria Trevi reveló en el episodio 22 de su bioserie ‘Ellas soy yo’, que sufrió un aborto en contra de su voluntad cuando tenía 27 años durante una filmación.

La cantante abrió su corazón compartió la terrible experiencia que vivió en 1995 a manos de exproductor musical, Sergio Andrade.

“Él me pidió que saltara de una varda en la grabación de ‘Una papa sin cátsup’. Estaba bastante alto. Salté pero las perillas no me aguantaron y caí de sentón. Él se molestó conmigo por cualquier tontería, porque era por lo él se molestaba, por tonterías”, mencionó.

La serie biográfica está compuesta de un total de 50 episodios. / VIX

La actriz confesó que tenía sospechas de que estaba embarazada, pero no quería decirlo porque le tenía miedo a que su exproductor no le permitiera tener a su bebé.

Debido a que no era la primera vez que una mujer del grupo tenía un hijo del productor y se veía obligada a interrumpir la gestación.

“En un momento de desesperación que yo le empecé a decir que ya no quería nada, él me agarró de los hombros. Me empezó a sacudir y le dije: ‘Sabes qué, creo que estoy embarazada y creo que pasó algo porque estoy sangrando’. Ahí fue cuando me mandó a Houston”, dijo entre lágrimas.

Gloria confesó que Andrade le aseguró que el bebé que tenía en su vientre ya no estaba vivo:

“Me dijeron que el niño estaba fuera del útero y que ya no se podía hacer nada, que tenían que sacármelo. Yo lloré, no quería. Luego él habló conmigo y me dijo que de todos modos ya se había perdido ese bebé y que un día él tendría un hijo conmigo”. Gloria Trevi

Se desconoce si Gloria ya había perdido su bebé cuando llegó al hospital en Houston o simplemente la engañó para someterla a un aborto en contra su voluntad.

La intérprete de ‘No querías lastimarme’ cerró dicho capítulo con una frase muy fuerte que refleja lo que vivió en ese momento.

“Fui débil. Fui cobarde. Fui estúpida”. Gloria Trevi

El pasado 16 de febrero, una juez desestimó la denuncia por considerarla frívola e improcedente. / Instagram: @gloriatrevi

Cuatro años más tarde, Gloria se volvió a embarazar y tuvo una hija de nombre Ana Dalay, quien lamentable murió a los pocos meses de nacida en condiciones no esclarecidas.

Gloria Trevi no es la única que ha revelado esta situación, pues María Raquenel mejor conocida como Mary Boquitas en un episodio de su pódcast ‘En boca cerrada’ confesó que el exproductor solía llevar a las chicas que se embarazaban a un hospital en Estados Unidos para que les practicaran un aborto. Ella también sufrió esta situación al igual que la cantante.