Integrante de La Isla desafío Turquía es eliminada tras el estreno

Alejandro Lukini confesó que en los próximos días conoceremos al nuevo participante que llegará al equipo de los Rebeldes.

La Isla desafío Turquía tuvo su gran estreno el pasado lunes 28 de agosto con una gran audiencia. Sin embargo, la noche de este martes 29 de agosto conocimos a la primera eliminada del reality show de TV Azteca.

Alejandro Lukini desde el comienzo del programa anunció que Natalia Valenzuela se iba a ausentar de algunas competencias debido a que había sido llevada al hospital.

A pesar de las situación su equipo de los Rebeldes continuaron con la competencia, aunque en este reto no lograron ganar el vuelo en globo aerostático.

Natalia Valenzuela es la primera elimianda del reality show / Instagram

Recibieron nuevas noticias respecto a la salud de la presentadora ya que tenían varias horas de no verla.

Natalia regresó a la competencia para revelar que su estado de salud era bueno. Sin embargo tenía que abandonar la competencia por otra situación.

La colombiana le confesó a todos los participantes de La Isla que se encuentra en la dulce espera.

“Me siento contrariada por lo que está pasando no me lo esperaba, pero si lo deseaba y lo deseaba profundamente. Pero son de esas cosas de la vida del por qué ahora, por qué en este momento y ahí te das cuenta que no está en tus planes sino en los planes de Dios son perfectos ¡Estoy embarazada!”, comentó.

Por su parte, Alejandro reveló que también comparte la misma emoción que Natalia ya que también su esposa se encuentra embarazada: “Natalia, amén, de verdad, muchas bendiciones y te digo esto y me conecto mucho contigo porque lo tengo que decir yo vengo a esta aventura también embarazados con mi esposa”.

A pesar de la increíble noticia que Natalia compartió con sus compañeros, Alejandro Lukini reveló que no podía seguir en competencia con su condición por lo que se convirtió en la primera eliminada del reality show.

Por otra parte, informó que en los próximos días llegará un nuevo integrante al equipo de los rebeldes para continuar con el reality.