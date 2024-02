LCDLF4: Aleska Génesis protagoniza acalorada pelea con Cristina Porta por culpa de Clovis Nienow

Las cosas dentro de la cuarta temporada de La casa de los famosos Telemundo se pusieron más intensas que nunca con la reciente pelea entre Cristina Porta y Aleska Génesis. Las celebridades se fueron con todo por ¿el amor de Clovis Nienow?

Pese al romántico encuentro que tuvo recientemente con Christian Estrada, la venezolana se mostró sumamente celosa por la cercanía que hay entre Clovis y la presentadora española.

Recordemos que Nienow llegó a mostrar cierto interés por Aleska, quien no ha dudado en nominarlo y decir que su compañero no tiene “personalidad”. No obstante, su pelea con Porta parece indicar que también siente algo por el actor.

El conflicto empezó luego de que Cristina le exigiera a la influencer que dejara de meter cizaña entre ella y Clovis. Ante esto, Génesis aseguró que solo habló con el mexicano para que ya no fuera un “picaflor”.

“Clovis está detrás de mí. Yo le digo que paré de estar de picaflor. Él me dice ‘¿qué hice?’ y le digo ‘yo te vi con la española en el baño así (de cerca)’”, dijo Aleska.

En respuesta, Porta dejó en claro que solo es amiga de Clovis y reiteró que no estaba buscando una relación con él o algún otro habitante de la casa. Incluso señaló que la modelo estuvo “abrazada” de Carlos Gómez y nadie le comentó nada al respecto.

“La estupidez es tratar de meter mi… entre dos personas. Aquí todos hablamos con todos. Tú estás abrazada con Carlos y no por eso digo ‘ay, están super juntos’. Aquí todos somos cariñosos con todos” Cristina Porta

Aleska Génesis tuvo una noche apasionada con Christian Estrada

Christian Estrada sale embarrado

En medio de gritos y reclamos, Aleska afirmó que Cristina se había molestado por la noche que pasó junto a Christian Estrada y dio a entender que, aparentemente, la conductora sentía algo por el exnovio de Alicia Machado.

Ante esta acusación, Porta se puso a la defensiva y respondió que el exparticipante de Guerreros solo la estaba utilizando. Al ver que Génesis se quedó callada, la española decidió terminar la discusión diciendo que mejor “intentara llamar la atención” por ella misma y no a través de otros.

“A mí no me gustaba lo de Christian porque se estaba aprovechando de ti, al revés no. Yo dije que te gustaba como para decir a mí me gusta Clovis. Si tu quieres ser el centro de atención, selo, pero no involucres a los demás”. Cristina Porta

Sin duda alguna, este conflicto ha provocado más división dentro de la casa y algunos habitantes ya han comenzado a opinar sobre el tema. Un ejemplo de ello es Alfredo Adame, quien fue testigo de la pelea y asegura que Cristina es una persona “falsa”.

