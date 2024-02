LCDLF4: Thalí García se disculpa con Cristina Porta tras acalorada pelea; así reaccionó la española

Aquí el fragmento donde Cristina Porta empujó a Thali antes de que ella le dijera que no la tocara y se regresara a su país.



Thali: No me toques, ¿vale? No me toques.

Cristina: No te he tocado de mala manera.



De cualquier manera, PERO LA TOCÓ, el contacto físico está prohibido… pic.twitter.com/3ytKXEq6Qt