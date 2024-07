Rafael McGuire retoma su faceta de cantante y lanza “Polvo de estrella”

Hace unos días platicamos con Rafael McGuire, quien está lanzado el tema “Polvo de estrella”, escrita por el y que muestra su evolución en la música electrónica en nuestro país.

En nuestro encuentro nos dijo: “Es regresar a mis sueños. Siempre había querido hacer este tipo de música porque siento que faltan exponentes de nuestro país en este género. La vida da muchas vueltas y me dejó aprender cosas en otra áreas para poder llegar a este punto”.

RAFAEL MCGUIRE / FRANCISCO MANCERA/TVNOTAS

No te pierdas: Ana Martín admite que llegó a “perder la cabeza” por la fama; así fue como puso los “pies en la tierra”

Tras su paso por Hollywood donde estudió producción de cine y fotografía y de participar en varios cortometrajes y películas independientes entendió que lo mejor sería regresar a su tierra, a su país e iniciar de cero.

“La pandemia nos movió a todos pero yo ya estaba acá y cuando empezó todo eso. También pausé la música y me dediqué a las redes sociales donde me fue muy bien, porque además nació muy espontáneo sin saber que la gente se iba a enganchar con todo esto de las redes. Pero la verdad tenía esa espinita de querer hacer lo que realmente me apasiona, porque lancé un tema en el 2018 que le fue bien pero después fue la pausa”.

Rafael McGuire / FRANCISCO MANCERA/TVNOTAS

Checa: Mariana Seoane: El amor a su madre es más grande que encontrar pareja; la actriz habla de su vida sentimental

En su Instagram lo siguen casi 1 millón de personas, por lo que entiende la importancia de dejar un buen mensaje ante la sociedad: “Si les puede dejar algo lindo que increíble sería eso. La canción habla del amor, del empoderamiento interno de cualquier persona y que todos podemos superar cualquier adversidad”.

Mira: Juan Osorio: su carrera como productor, sus novelas, ‘Aventurera’, su relación con Niurka y más