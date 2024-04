¡Romances en Survivor México!: Hay infidelidades, caricias y besos

Esta semana en ‘Survivor México’ se han destapado dos romances entre los participantes del reality. Aunque los acercamientos ya comenzaban desde la semana pasada, los protagonistas del amorío ya lo hicieron oficial frente a las pantallas de TV Azteca.

Lo que ha llamado la atención de la audiencia es que ellos mismos han revelado durante algunos episodios que tienen pareja fuera del programa y ahora vienen a confesar una atracción con un participante del programa.

Aunque en el amor no se manda, los internautas ya están acusando a los participantes de infieles luego de abrir su corazón en las playas de República Dominicana.

Mira: Kunno ya no quiere vestirse ni maquillarse como mujer ¡Lo hacía para esconder inseguridades!

Lu y Lobo se sinceraron sobre lo que sienten / Instagram

¿Quiénes son los participantes que tienen un romance en Survivor?

Los participantes menos famosos: Jean Carlo Rivas, conocido como ‘Lobo’ en el reality y María Guadalupe Becerra conocida como ‘Lu’ han dejado ver que hay mucha química entre ellos.

Todo sucedió cuando Lu tuvo que cambiar de tribu y pasó de ser Halcón a ser Jaguar. Desde entonces, surgió una atracción entre ellos al convivir todo el tiempo juntos y recientemente se dieron su primer beso.

La tribu Jaguar ha notado que el enamoramiento de ‘Lobo’ ha hecho que sea más productivo en sus tareas del campamento para impresionar a Lu, así que lo ven como una buena señal, aunque no saben si esto sea contraproducente en las pruebas físicas.

Otro romance que ya se está cocinando es el de Janette con el luchador ‘Tigre blanco’, pero ellos no se han podido dejar llevar por sus emociones.

Resulta que Janette ha expresado que tiene a alguien afuera del reality, pero lo que ha podido ver detrás de la máscara de ‘Tigre blanco’ le gusta “y mucho”. La sobreviviente siente remordimiento de tener sentimientos por el luchador sabiendo que su pareja la está viendo en la tele y seguramente la está apoyando, pero admite que es un sentimiento incontrolable.

Checa: La casa de los famosos: ¿Cuál es la supuesta relación de Cristina Porta con una productora?

Janette admitió que siente algo por Tigre blanco / Instagram

“Yo tengo a una personita que me apoya, que probablemente me espera, a lo mejor (risas) pero yo creo que sí. Él me lo dijo y yo al pensar en él me siento mal, pero también siento bonito cuando tú me abrazas, siento una conexión especial y siento que no debo dejarla fluir. Por eso es, pero no es por ti, al contrario”, le dijo Janette al luchador.

Por su parte, ’Tigre blanco’ dice que quiere que todo fluya y no apresurar nada: “Mi idea no es atosigarla, confundirla, sino que simplemente las cosas puedan fluir de una forma sana, bonita y ya el día de mañana vemos qué pasa”.

Puedes ver: Adrián Uribe le manda mensaje al Capi, el nuevo conductor de 100 mexicanos ¡No lo ve como competencia!