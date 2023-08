Wendy Guevara y Nicola Porcella comenzarán las grabaciones de su telenovela a principios del 2024

El estreno de Un amor sin recetas sería a mediados del próximo año.

Luego de que Juan Osorio confirmara que Wendy Guevara y Nicola Porcella estarán en su próxima producción, la influencer reveló que las grabaciones de este nuevo proyecto comenzarán en enero del próximo año.

A través de un video para su canal de YouTube, la ganadora de La casa de los famosos México contó que está muy feliz por tener trabajo para todo lo que resta del año, incluyendo parte del 2024 con el nuevo melodrama del productor.

“Lo que me está pasando es mucho trabajo y todas las fechas que tenemos es la neta, es una bendición, y voy a estar trabajando. En enero grabo la novela, pero voy a descansar todos los fines de semana porque es la Feria de León y yo no me voy a perder la Feria de León”, expresó.

Sobre la participación de Nicola Porcella, la Perdida solo se limitó a comentar que está muy contenta de estar en un proyecto con él.

“Voy a ver a Nicola muy pronto porque vamos a estar en un proyecto juntos. Es lo único que les puedo decir. Hay varios proyectos, pero voy a ver seguido Nico. Es buena onda”, apuntó.

Aunque admitió que la cantidad de trabajo que tiene actualmente la cansa un poco, dejó en claro que aprovechará todas las oportunidades laborales, pues es consciente de que la fama es algo “efímero”.

“Voy a estar muy cansada, pero no importa. El tren lo tengo que agarrar porque se va, porque después no vaya a haber trabajo. Tengo que aprovechar porque acuérdense que siempre salen personas nuevas. Siempre hay algo nuevo. No siempre una va a ser el foco ni el centro de atención siempre. La fama es muy efímera”, indicó.

Wendy Guevara asegura que está muy feliz con todos los proyectos que tiene actualmente / Facebook: Wendy Guevara

Nicola habla de la novela con Juan Osorio

Pese a que, en su momento, Nicola Porcella no confirmó su participación, la cuenta oficial de prensa de Televisa reveló que el peruano también estará en la nueva producción de Juan Osorio, la cual llevará por nombre Un amor sin receta.

“Muy agradecido, las cosas están saliendo, gracias a Dios y a la gente, todo muy bien, y gracias a ustedes también. No puedo contar. Es la primera reunión, pero ustedes saben que Juan Osorio es de los productores más importantes”, expresó hace poco.

En aquella ocasión, no dio muchos detalles sobre su personaje o la relación que tendrá con Guevara, pero aseguró que acatará todas las órdenes del productor: “Lo que decida el director. Yo a Wendy la adoro y lo que decidan, yo lo voy a hacer. No tengo problema con eso”, indicó.

¿Qué se sabe de la nueva novela de Juan Osorio?

Con todo lo que se ha revelado hasta ahora, se intuye que la novela de Wendy y Nicola se estrenará a mediados del próximo año. De acuerdo con Juan Osorio, será “una comedia” que estará en el horario de las 8:30 de la noche y se contempla que también participe la actriz, Angélica Aragón.

De acuerdo con Juan Osorio, se busca que Angélica Aragón participe en el melodrama / Instagram: @angelicaaragonfc

