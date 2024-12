“Wero de barrio": El cantante quiere demostrar que no solo es una cara bonita; de la actuación al reguetón

Norman Delgadillo: De actor a cantante

Norman Delgadillo ha estado construyendo una carrera en la actuación, pero para cerrar este año lanza su sencillo “Musa”, un reguetón con el cual quiere conectar con el público. En una entrevista exclusiva para TVNotas, nos cuenta cómo surgió esta canción: “Lanzaré un disco que se llama ‘Mi barrio’, el cual tendrá un lado ‘A’ y uno ‘B’ como tributo a aquellos LP de antes. El lado ‘A’ estará lleno de reguetones y el lado ‘B’ tendrá cumbia, bachata y mariachi, donde demuestro todos los géneros que me gustan”.

Wero de barrio, cantante de reguetón, lanza su disco Musa / Cortesía

Un tributo a sus raíces

Unido con su equipo de compositores, “Wero de barrio” trata de demostrar lo que la vida le ha enseñado: “Toda mi familia es músico. Son de Lagos de Moreno, Jalisco, pero en la década de los 50 llegaron a radicar a Garibaldi. Entonces, yo crecí ahí. Todos mis tíos y primos son mariachis y tengo esa vena artística por ellos”.

Aunque lo conocimos primero como actor, ahora quiere demostrar que no le salen tan mal las rancheras: “Estuve nominado para los Arieles y Diosa de Plata por ‘Los crímenes del mar del norte’, además de que he trabajado en series, novelas y películas. Pero la verdad es que el rollo de la cantada siempre estuvo presente. Empecé a actuar a los 8 años y eso se me dio fácil y rápido, y al pasar de los años, me di cuenta de que tenía ese sueño pendiente y no lo quise dejar”.

Wero de barrio, cantante de reguetón y actor, presentó su disco Musa / Cortesía

Explorando nuevos géneros

No seguir la línea familiar en cuestión de mariachi no le causa conflicto: “La industria musical va cambiando, no solamente tienes que ser un artista de un solo género. Entonces, quiero probar los géneros que me gustan, que me vibran y que me conectan”. Este disco toca todos los géneros con los que creció dentro del barrio de Garibaldi: “Hay canciones donde podemos perrear hasta el suelo, pero otras donde conectarás y hasta una lágrima podrá salir”.

Norman no deja de trabajar en la actuación, y actualmente lo vemos en una obra en Teatro Breve, además de seguir con la música y haciendo ejercicio, otra de sus pasiones: “El cuerpo vende y me quiero ver bien (ríe). Trato de ir 4 o 5 veces a la semana al gym, y por gusto hago danza aérea. Es onda más circense pero eso te deja un abdomen súper marcado”.

