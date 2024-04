A.B Quintanilla explota contra fans por no “mostrar interés” en su concierto; se disculpa tras críticas

A.B Quintanilla, hermano de la fallecida Selena Quintanilla, dio mucho de qué hablar después de reclamarle a sus fanáticos por la aparente “falta de interés” que mostraban en un concierto.

El momento ocurrió durante su reciente presentación en el Tejano Explosion 2024, realizado en San Antonio, Texas.

Todo fluía con normalidad cuando, en algún punto, la celebridad se percató de que el público no estaba lo suficientemente “animado”, por lo que hizo una breve pausa y les recalcó a los asistentes que “nadie los había obligado” a estar allí.

También resaltó el esfuerzo que, tanto él como su equipo, hicieron para dar un buen show y le parecía injusto que la gente ni siquiera “levantara las manos”.

“(Es) como si alguien te pusiera un 4rm4 en la cabeza y te obligara a estar aquí esta noche, ¿sabes lo que estoy diciendo? Y se siente horrible como músico, trabajar tan duro durante todos estos años para traerte éxitos y ustedes vienen aquí, y ni siquiera pueden levantar las manos” A.B Quintanilla

Como era de esperarse, el público no se tomó el reclamo de buena manera y comenzaron a abuchearlo. Pese a esto, el cantante continuó quejándose a lo largo de su presentación.

Los diversos videos del momento no tardaron en viralizarse y los internautas llenaron las redes sociales de críticas hacia el artista, asegurándole que “ya no es relevante” en el mundo de la música.

A.B Quintanilla / Instagram: @abquintanilla3

A.B Quintanilla se disculpa y afirma tener una enfermedad mental

Tras lo sucedido, A.B Quintanilla publicó un video en el que ofreció una disculpa a sus fanáticos y explicó que, desde hace algún tiempo, enfrenta una batalla contra diversas enfermedades mentales, incluyendo la bipolaridad.

“Me quebré anoche. Dije cosas que no pienso, que no siento en mi corazón. Desde el fondo de mi corazón, me gustaría disculparme con todos”, indicó.

También confesó que, recientemente, su médico le pidió que se sometiera a una biopsia para descartar que tuviera cáncer. De acuerdo con la celebridad, se vio forzado a dejar, de manera temporal, los medicamentos para tratar sus afecciones mentales por el procedimiento.

Para finalizar, mencionó que dejar su medicación le ha afectado emocionalmente y lo ha orillado a hacer o decir cosas que “no quiere”, tal como ocurrió en el concierto, por lo que volvió a pedir perdón a los fans.

La disculpa pública generó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos creyeron en sus palabras, otros consideran que usa sus problemas de salud para “excusar” su mal comportamiento.

