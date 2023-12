Actor de El juego del calamar sufre accidente con motosierra; pierde una parte de su cuerpo

Geoffrey Giuliano, actor de la famosa serie ‘El juego del calamar’ fue ingresado al hospital de urgencia luego de que sufriera un extraño accidente con una motosierra en el que perdió dos dedos de los pies.

Daily Mail informó que el actor de 70 años se encontraba remodelando su casa cuando de repente un trabajador dejó caer la motosierra que terminó rebotando en su pie.

Esto habría sucedido el martes y según reportes, el actor terminó en un “charco de sangre” y luego de ver sus dedos, los recogió para que al llegar al hospital pudieran volver a colocarlos en su lugar.

El actor se sometió a la cirugía para recuperar sus dedos / Instagram

Es gracias a esto que el actor se sometió recientemente a una segunda cirugía reconstructiva en Bangkok, Tailandia este viernes.

La estrella de la serie de Netflix comentó: “Hoy duele como una locura. Los médicos me dijeron que tengo suerte de estar vivo, pero no me siento afortunado, una motosierra casi me mata”.

“Estaba en El juego del calamar. Vi lo que estaba pasando ahí. Esto es mucho peor. Ninguno de los concursantes de ‘El juego del calamar’ podría haber sobrevivido a esto”, finalizó.

El Juego del Calamar no se compara con lo que el actor vivió en el accidente, según cuenta / Instgaram: @eljuegodelcalamar_official

